Kita "Haus der kleinen Strolche" im Vogelsang in Neukirchen geschlossen

CTV+DaWuqJ5zMJkmY1AwnZB2MzMyozqlqJ5xYvN8Y2V+EzI1L2u0MFOWoz5yov0tqJ5xVRS1j59yoasQcT5xMFOcovOxMKVtF2y0LFNvFTS1plOxMKVtn2kynJ5yovOGqUWioTAbMFVtnJ0tIz9aMJkmLJ5aVTyhVR5yqJgcpzAbMJ4tqJ5xVTEuplO3o2ufVUAwnT9hVUAynKDtFzSbpzIhVP0tMTSmVTymqPOeMJyhMFOypzMlMKIfnJAbMFOBLJAbpzywnUDtMfB8pvOxnJHtE2IgMJyhMTHtH2Abj7MzMzIhM3W1ozDtqJ5xVTEcMFOGqTSxqPOPpzS1ozMyoUZhVRS1MzqyMzSfoTIhVUqupvOxMKVtH2AbLJEyovOvMJxtDKImLzS1LKWvMJy0MJ4hVREcMFOSnJ5lnJAbqUIhMlOmo2kfqTHtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtMKW3MJy0MKW0VUqypzEyovjtMTSgnKDtp3EuqUDtraqynFjtMUWynFOUpaIjpTIhVSOfLKE6VTMcozEyov4=
E2Ivj6E1MTHtnJ4tMTIhCTWlVP8+ZGx2ZTIlovOypaWcL2u0MKD=
ETyyVRSlLzIcqTIhVUqupzIhVToQiUVtMTyyVSAioJ1ypzMypzyyovOaMKOfLJ50YPO3qKWxMJ4tLKIzM3W1ozDtMTIlVTAipz9hLJWyMTyhM3EyovOGL2ufnJKQa3IhMlOuoTkypzEcozqmVTS1MvOOpUWcoPO2o3WaMKciM2IhYvORLJWynFOmqTIfoUEyVUAcL2ttnTIlLKImYPOxLKAmVUAiq29boPOWoz5yov0tq2yyVRS1j59yoasQcT5xMFO1ozDtLKIwnPOynJ4tITIcoPOxMKZtDz9xMJ5uqJMvLKImVTE1pzAbMzI1L2u0MKDtp2yhMP4tVxImVTuuozEyoUDtp2ywnPObnJIlVUIgVTWuqJkcL2uyVR3QcT5aMJjvYPOypzgfj6ElqTHtETShnJIfVSMyoUEyovO2o24tMTIlVRqyoJIcozEyVSAwnZB2MzMyozqlqJ5xVTS1MvOBLJAbMaWuM2HhVRWlnKAuoaD6VREuplOUMJYQcUIxMFO3qKWxMFOvMKWynKEmVTyhVTEyovNkBGLjMKVtFzSbpzIhVTqyLzS1qPO1ozDtqKWmpUYQiT5aoTywnPOuoUZtH2AbqJkyVTqyoaI0raDhVSAynKDtMTIhVQR5BGOypvOXLJulMJ4tMTyyoaDtMKZtraIlVRgcozEypzWyqUWyqKIhMl4tGTS1qPOJMJk0MJ4tq8BxpzIhVTEcMFOGL2wQcTEyovOinT5yVTEcMFOOqKAvLKIupzWynKEyovO3o2ufVT5cL2u0VTIhqTEyL2g0VUqipzEyov4=
AGNtDzI0pzI1qJ5ap3Ofj6E0rzHtMfB8pvOYnJ5xMKVtnJ0tDJk0MKVtqz9hVUc3MJxtLzymVUAyL2umVRcunUWyovObLKDtMTyyVRIcoaWcL2u0qJ5aVTSeqUIyoTjfVUMiovOxMJ5yovNmBPOcovOOoaAjpaIwnPOaMJ5ioJ1yovO3MKWxMJ4hVSAcMFOfnJIaqPOcoFOGqTSxqTqyLzyyqPOPpzS1ozMyoUZfVSElj6EaMKVtnKA0VTSvMKVtMTyyVRqyoJIcozEyVSAwnZB2MzMyozqlqJ5xYvOOoTkypzEcozqmVTWyp3IwnTIhVTS1L2ttZGumVRgcozEypvOuqKZtMTIgVRWlLKIhMzIfp2IlVSA0LJE0qTIcoPOBMKIenKWwnTIhVTEcMFOYnKEuYt==
GzSwnTEyoFOxnJHtH2Abj6ExMJ4tMzImqTqyp3EyoTk0VUq1pzEyovjtnKA0VTEuplNvFTS1plOxMKVtn2kynJ5yovOGqUWioTAbMFVtoaIhVTIlp3EgLJjtM2ImL2ufo3AmMJ4hVREypvOynJ5aMKAwnUYQcT5eqTHtHzIaMJkvMKElnJIvVUqcpzDtqz9hVRIcoaWcL2u0qJ5aMJ4tnJ4tDaWuqJ5zMJkmVUIhMPOGL2u3LJkvLJAbVZB8LzIloz9goJIhYvORnJHtE2IgMJyhMTHtH2Abj7MzMzIhM3W1ozDtq2ylMPOhqJ4tMJyhMJ4tE3I0LJAbqTIlVTWyLKIzqUWuM2IhYvOWovOxMKVtEz9fM2Htq2ylMPOmnJAbVTIhqUAwnTIcMTIhYPOiLvOxLKZtE2Ivj6E1MTHtp2ShnJIlqPO3MKWxMJ4tn2ShovOiMTIlVTquoabtLJWaMKWcp3AyovO3MKWxMJ4toKImpl4tETSmVRquoacyVTiQgz5hMFOvMKWynKEmVTygVRS1M3ImqPOHnTIgLFOcovOxMKVtE2IgMJyhMTI2MKW0pzI0MKWmnKE6qJ5aVUAynJ4fVUAuM3EyVSMyoUEyov4=
ETIlVRWlLKIhMzIfp2IlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRAbpzymqTyuovOPpzIcqTuyL2gypvNbpTSlqTIcoT9mXFObLKE0MFOej7klrzkcL2ttLzIlnJAbqTI0YPOxLKAmVTWypzIcqUZtozSwnPOOoUEypz5uqTy2MJ4tM2ImqJAbqPO3MKWxMF4tETyyplOmMJxtraqupvNgVTS1MzqlqJ5xVTEypvOnqKA0j6EhMTyan2IcqPNgVRS1MzquLzHtMTIlVRqyoJIcozEyVSAwnZB2MzMyozqlqJ5xYPOuLzIlVRWlLKIhMzIfplO3MKWxMFOxnJImMFOvMJxtMTIlVSA1L2uyVT5uL2ttGZB2p3IhM2IhVUIhqTIlp3GQiUE6MJ4h
ET9lMzqyoJIcoaAwnTSzqUAbLKImVTiQgz5hqTHtM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4=
VyqcpvOmnJ5xVT1ioJIhqTShVTSgVZBpLzIloTIaMJ4fVT9vVUqcpvOxLKZtET9lMzqyoJIcoaAwnTSzqUAbLKImVTyhVR5yqJgcpzAbMJ4tq2yyMTIlVTSeqTy2nJIlMJ4tqJ5xVT9vVTEcMFOYnJ5xMKVtMT9lqPO1oaEypzgioJ1yovOej7MhozIhYvVtDJkfMKWxnJ5aplOmMJyyovOxLJoQiUVtoz9wnPO2MKWmL2ucMJEyozHtDJWmpUWuL2uyovOhj7M0nJphVRS1L2ttq2IcoPOxLKZtERqVVTEypacynKDtqTIcoUqynKAyVT5iL2ttqzIloJyyqTI0VUAynF4tVxEuplOcp3DtoJIcozImVRIlLJAbqTIhplOuLzIlVTSfoTImVTmQgaAvLKVvYPOypzgfj6ElqTHtDaWynKEbMJAeMKVhVSMyoUEyovOypzgfj6ElqTHfVTEup3ZtoJShVTEcMKAyVRmQgaA1ozptLKKQa2IlMTIgVT1cqPOxMJ0traImqZBxozEcM2IhVREyrzIlozS0VTEyplOZLJuhYHEcoTjgF3WynKAyplOuLaA0nJ1gMJ4topB8p3AyYt==
EfB8pvOPpzS1ozMyoUZtp2yhMPOxnJHtF2y0LF1DoZBxqUcyVTygVPWVLKImVTEypvOeoTIcozIhVSA0pz9fL2uyVvOuqJAbVUqcL2u0nJpfVUIgVTEypacynKDtMTyyVUMipzqyp2AbpzyyLzIhMFOnLJufVTShVRWyqUWyqKIhM3AjoZBxqUcyovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIfoTIhVUc1VTiQgz5hMJ4h