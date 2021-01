Knall ruft Polizei auf den Plan

Symbolfoto: dpa

SCHÖFFENGRUND-NIEDERQUEMBACH - Schöffengrund-Niederquembach (red). Ein lauter Knall rief am späten Samstagabend in Niederquembach die Polizei auf den Plan. Zeugen hatten kurz zuvor aus einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Weingartenstraße ein Schussgeräusch wahrgenommen. In der Wohnung eines 62-Jährigen, der über waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, entdeckten die Beamten schließlich ein offensichtliches Einschussloch in der Wand. Da der Bewohner unter Alkoholeinfluss stand, wurden die aufgefundenen Schusswaffen sichergestellt.