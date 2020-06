Kommt Glasfaserausbau für Schöffengrund, Solms und Braunfels?

Für Unverständnis hat in der Schöffengrunder Bauabteilung die Aussage der DG gesorgt, dass sie die bereits in Straßen eigens für Glasfaser vorhandene Leerrohre nicht nutzen will. Die gibt es unter anderem im Gewerbegebiet Schwalbach, in der Friedenstraße in Niederwetz oder im Baugebiet Bohnengarten/Steinkaut.

"Wir wollen dann aber eine Begründung warum nicht", sagte Eike Ellen Vollstedt. Man wolle sich nicht unnötig seinen unterirdischen Raum kaputtmachen lassen.