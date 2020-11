Kommunen suchen dringend Wahlhelfer

Informationen über das Amt als Wahlhelfer gibt es für Braunfels über die Homepage der Stadt www.braunfels.de. Hier kann man auch direkt einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Ebenfalls kann man sich bei Helge Kalte, Telefon 06442 303112, oder Dirk Steinmüller, Telefon 06442 303124, melden.

In Solms können sich Interessenten beim Bürgerbüro unter Telefon 06442-91023 oder -25 sowie per Mail an buergerbuero@solms.de melden.

Die Gemeinde Schöffengrund nimmt Bewerbungen unter Telefon 06445-924417 oder per Mail an buergerbuero@schoeffengrund.de entgegen. Auch in allen anderen Kommunen im Lahn-Dill-Kreis können und sollen sich Bürger natürlich als Wahlhelfer bewerben.