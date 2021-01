Martin Heise ist der SPD-Spitzenkandidat

Martin HeiseFoto: SPD Schöffengrund

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund (red). Die Schöffengrunder SPD geht mit Martin Heise (Schwalbach) als Spitzenkandidat ins Rennen bei der Kommunalwahl am 14. März.

Anke Hartmann (Laufdorf) steht auf Platz zwei. Auf Position drei der Liste für die Gemeindevertretung folgt Abuzer Degan aus Oberwetz. Julian Stroh aus Niederquembach steht auf Platz vier.

"Auch für die Ortsbeiräte in allen Ortsteilen wurden Kandidaten mit großer kommunalpolitischer Erfahrung aufgestellt", heißt es in einer Pressemitteilung.

"Uns ist wichtig, dass Schöffengrund sich den aktuellen Herausforderungen erfolgreich stellen kann. Der Klimawandel schadet unserem Gemeindewald sehr. Für die Kindertagesstätten brauchen wir ein umfassendes Gesamtkonzept, um vorausschauend planen zu können und die notwendigen Fördergelder zu beantragen. Baugebiete für alle Ortsteile, die Belebung der Ortskerne, Digitalisierung, ein Radwegekonzept - das sind Themen, die uns in der Vergangenheit beschäftigt haben und die wir weiter voranbringen wollen", betonte die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Hartmann.

Die Sozialdemokraten wollen auch, dass Ortsbeiräte in allen Schöffengrunder Ortsteilen zustande kommen und sich aktiv in die Diskussion vor Ort einbringen können. Nur so könne man den Belangen der Ortsteile gerecht werden.