"Musik als Auszeit vom Leben"

Auf der Bühne oder in der Natur - es gibt viele Orte, an denen "Alstone" gerne ihre Lieder anstimmt. Foto: Torsten D. Amlung

Greifenstein/Gießen/ Schöffengrund. Kein Publikum, keine Konzerte, keine Einnahmen - die Corona-Krise stellt auch die Musikszene vor völlig neue Herausforderungen. Noch nie mussten die Künstler so sehr auf das verzichten, was ihre Leidenschaft ausmacht: die Menschen, die vor der Bühne jubeln, klatschen, feiern. Online-Auftritte sind für einige zumindest ein ganz kleiner Ausweg aus der Krise.

Für viele ist es vor allem die Hoffnung, nicht ganz in Vergessenheit zu geraten, mit Fans und Freunden einer bestimmten Musikszene weiter in Kontakt zu bleiben. Was noch vor einigen Jahren kaum denkbar gewesen wäre, ist heute dank des Internets möglich. Drei Bands und Musiker erzählen, warum sie jetzt auf Onlinekonzerte setzen und geduldig darauf warten müssen, dass die Krise zu Ende geht.

Duo Pepper, Schwalbach

Für Nicole und Hannes Greinke sind in den vergangenen Wochen bereits einige Auftritte geplatzt und es werden in den kommenden Monaten noch mehr werden: "Die Situation ist für Musiker mehr als bescheiden", sagt Hannes Greinke, "wir spielen als ,Duo Pepper' normalerweise auf vielen verschiedenen privaten und öffentlichen Veranstaltungen, doch die finden alle nicht mehr statt."

Doch die Greinkes trifft die Corona-Krise nicht nur als Duo: Nicole singt in mehreren Abba-Projekten, Hannes ist als Kirchenmusiker unterwegs. Für die Familie brechen nun also gleich drei Standbeine weg, einzig Hannes Job als Erzieher bleibt. Aufgeben wollen sie aber nicht: "Mit den Onlinekonzerten haben wir für uns einen Weg gefunden, auf die momentane Lage zu reagieren. Wir hoffen, dass sich die Menschen an uns erinnern, wenn die Krise vorbei ist und uns dann hoffentlich für ihre Feier buchen", sagt Nicole Greinke.

Aktuell geben sie und ihr Mann jeden Abend online ein kleines Konzert. Das Ziel: "Wir wollen in einer schweren Zeit gute Laune verbreiten. Die Menschen sollen sich eine Auszeit vom Leben gönnen", sagt die zweifache Mutter.

ONLINE-KONZERTTERMINE IM ÜBERBLICK Das Duo Pepper spielt aktuell jeden Abend um 20.15 Uhr für eine halbe Stunde auf Facebook. Interessierte können unter https:// www.facebook.com/duopepper/ einschalten. Oliver Fietz und sein Vater Siegfried nutzen gemeinsam ihren Onlineauftritt https://abakusmusik.de. Dort geben sie mittwochs und sonntags ab 18 Uhr ein kleines Konzert. Alina Stein hat vorerst ein Onlinekonzert am kommenden Samstag, 4. April, von 19 bis 20 Uhr im YouTube Channel Al Stone geplant. Den Auftritt gibts auch über die Facebookseite " Al Stones Tiny Couch Concert Part Two".

Auch die Greinkes versuchen dann für einen kleinen Moment, ihre Sorgen zu vergessen: "Natürlich trifft uns die Coronakrise auch finanziell hart", weiß das Ehepaar aus Schöffengrund, "und dennoch sind wir keine Musiker geworden, um damit reich zu werden. Das müssen wir uns gerade jetzt immer wieder vor Augen führen und darauf bauen, dass irgendwann auch wieder bessere Zeiten kommen."

Oliver Fietz, Greifenstein

Drastische Veränderungen muss auch Musiker Oliver Fietz seit Beginn der Corona-Krise hinnehmen. Er ist Teil des Abacus-Musikverlags aus Greifenstein und hat am 1. März sein vorerst letztes Konzert gegeben. Stattdessen spielen mal er, mal Vater Siegfried Fietz mittwochs und sonntags live im Internet: "Das ist für uns eine völlig neue Situation, zumal wir die Leute immer zum Mitmachen animieren. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn alle zusammen an einem Ort sind. Jetzt können die Leute singen, aber kein anderer hört es", sagt Oliver Fietz, der den christlichen Glauben ins Zentrum seiner Lieder stellt.

Dennoch sieht der Musiker eine Chance im Onlineangebot: "Wir können in Kontakt zu unseren Hörern bleiben und diese Zeit nutzen, um den Glauben zu den Menschen zu bringen. Kirche muss nämlich nicht immer angestaubt sein. Vor allem kann sie gerade jetzt viel Zuversicht und Ermutigung bringen."

Alina Stein, Gießen

Im vergangenen Jahr hat sie viel Geld für ein neues Album investiert, gerade war "Alstone" auf Promotion-Tour, um die eigene Musik bekannter zu machen. Doch auch Musikerin Alina Stein und ihre Bandkollegen blieben von Coronas Folgen nicht verschont. Während sie selbst als Krankenschwester arbeitet und dadurch finanziell nur anteilig betroffen ist, sieht es für ihre Mitstreiter ganz anders aus: "Um sie mache ich mir riesige Sorgen, weil sie hauptberuflich im Musikgeschäft unterwegs sind", sagt Alina Stein. Sieie nutzt ihr geplantes Solokonzert im Internet unter anderem dafür, Spenden zu generieren: "Wenn die Leute ein Konzert besuchen, lassen sie auch ein paar Euro da. Vielleicht ist das eine Chance, meinen vier Bandkollegen zumindest einen kleinen Obolus zukommen zu lassen." Dass sie jetzt nicht vor Publikum spielt, ist für "Alstone" allerdings kein Problem: "Ich mache Musik wegen der Musik, egal, wie viele Menschen mir zuhören", sagt sie, "komisch ist es aber schon, wenn niemand auf meine Songs reagiert."

Alina Stein hofft, dass die Zeiten von Corona schnell vorbei sind. Für die Zeit danach hat sie bereits eine Idee: "Ein Open Air Konzert ,After Corona' wäre eine super Möglichkeit, viele Bands zusammenzubringen. Wir sollten alle aus der Krise etwas Positives ziehen und uns gegenseitig das gönnen, was sich jeder von uns irgendwann einmal erarbeitet hat."