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Montag, 11.05.2020 - 13:30
4 min

Nach Reitunfall gelähmt: Niederwetzerin macht anderen Mut

Nie mehr Arme und Beine bewegen - für Marion Bender wurde dies nach einem Reitunfall bittere Realität. Doch damit will sich die Niederwetzerin nicht abfinden.

Von Manuela Jung
Marion Bender ist nach einem Reitunfall querschnittsgelähmt. Ihrem Pferd hat sie dafür aber nie die Schuld gegeben. Foto: Olga Zeeb

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Fotos
Marion Bender ist nach einem Reitunfall querschnittsgelähmt. Ihrem Pferd hat sie dafür aber nie die Schuld gegeben. Foto: Olga Zeeb

Marion Bender ist nach einem Reitunfall querschnittsgelähmt. Ihrem Pferd hat sie dafür aber nie die Schuld gegeben. Foto: Olga Zeeb

Als Rednerin hat Marion Bender aus Niederwetz bereits einige Preise abgeräumt. Vor allem kommt es ihr aber darauf an, Menschen Mut zu machen. Foto: Dominik Pfau

Als Rednerin hat Marion Bender aus Niederwetz bereits einige Preise abgeräumt. Vor allem kommt es ihr aber darauf an, Menschen Mut zu machen. Foto: Dominik Pfau

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