Montag, 11.05.2020 - 13:30
4 min
Nach Reitunfall gelähmt: Niederwetzerin macht anderen Mut
Von Manuela Jung
CTV+H2Abj7MzMzIhM3W1ozDgGzyyMTIlq2I0rv4tCP9vCx5cMFOgMJulVRSloJHtqJ5xVRWynJ5yVTWyq2IaMJ4fVT5cMFOgMJulVTS1MvOynJ5yoFODMzIlMPOmnKE6MJ4fVUAyoTWmqUA0j6EhMTyaVRImp2IhVUIhMPOHpzyhn2IhVT9xMKVto2uhMFOVnJkzMFOxqKAwnTIhVP0tMfB8pvOALKWco24tDzIhMTIlVUqupvOuoTjtMTSmVTygoJIlVTIcozHtFT9lpz9lqz9lp3EyoTk1ozphVREiL2ttqz9lVQV2VRcunUWyovO3nKWxVTImVToQiUVtp2yyVUMiovOxMKVtMJyhMJ4tLKIzVTEcMFOuozEypzHtH2IeqJ5xMFOvnKE0MKWyVSWyLJkcqZBxqP4tEJyhVSA0qKW6VTWynFOynJ5yoFOFMJy0qUIlozyypvO2MKYQcT5xMKW0VTybpvOaLJ56MKZtGTIvMJ4hVREiL2ttoJy0VTEyovODpz9aoz9mMJ4tMTIlVZBRpac0MFO3nJkfVUAcMFOmnJAbVT5cL2u0VTSvMzyhMTIhYt==
EKZtnKA0VTEypvNlAv4tFaIhnFNkBGx0YPOynJ4tnTIcj59ypvOGo21gMKW0LJpfVTShVTEyoFOALKWco24tDzIhMTIlVT1cqPOcnUWyoFODMzIlMPOvMJxtMJyhMJ0tHzIcqUE1pz5cMKVtnJ4tHz9xnTIcoF1PnJIvMKVtLJ4tMTIhVSA0LKW0VTqynUDhVREcMFOvMJyxMJ4tp2yhMPOaqKDtqz9lLzIlMJy0MKDtqJ5xVTuiMzMyovOcoFOGpUWcozqlMJy0MJ4tLKIzVTIcozHtGJIxLJyfoTHhVRSfoTIlMTyhM3ZtoJSwnUDtnJuhMJ4tMTyyVRucqUcyVUMiovOPMJqcoz4tLJ4traHtp2AbLJMzMJ4hVSAcMFOmqTIfoTIhVUAcL2ttMTIgVSOupzAiqKWmYPOxo2AbVUAwnT9hVT5uL2ttq2IhnJqyovOVnJ5xMKWhnKAmMJ4tLzkynJW0VTEuplODMzIlMPObj6EhM2IhYPQQiTWypaAwnTmQcTq0VUAcL2ttqJ5xVTkuozEyqPOuqJLtMTIlVTEuoJSfplNlZF1Xj6EbpzyaMJ4tYFOynJ4tH2Abo2AeoJ9gMJ50YPOxMKVtMfB8pvOALKWco24tDzIhMTIlVUAwnUqypaqcMJqyozEyVRMioTqyovObLJWyovOmo2kfBvNvDJkmVTywnPOuoFOPo2EyovOfLJptqJ5xVUAwnUIfqTIlLJW3j6ElqUZtozywnUEmVT1ynUVtM2ImpZB8paDtnTSvMFjtq3Imp3EyVTywnPOmo2MipaDfVUquplOxLKZtLzIxMKI0MKDvYPOmLJq0VUAcMFO1ozDtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOuovOxnJHtMKWmqTIhVSqipaEyVUc1VTybpzIgVSMuqTIlBvNvHTSjLFjtnJAbVTWcovOkqJIlp2Abozy0qUAaMJmQcTugqPRv
HTmQgaE6oTywnPOaMJu0VT5cL2u0plN8LaVtYm5gMJulVT9bozHtFTyfMzH=
GJSlnJ9hVRWyozEypvOcp3Dtn2IcozHtj4ElraEcovO1ozDtMT9wnPOvMJwQcTk0VUAcMFOgnKDtnJulMKVtIzIloKI0qJ5aVUWyL2u0YvOWovOxMKVtE2yyj59yozIlVSIhnJgfnJ5cnlO3nKWxVUAcMFOeqKW6VT5uL2ttnJulMJ0tIJ5zLJkfVT9jMKWcMKW0YvOSplOzo2kaqPOynJ5yVTGQiUA0MKWyVSOlo2qho3AyBvNvH2IcMJ4tH2yyVTMlo2tfVUqyoz4tnJulMFOHo2AbqTIlVT5iL2ttMTIhVR11ozDtLzI3MJqyovOeLJ5hYPObLJWyovOmnJHtoJIcozIgVSMuqTIlVTghLJkfnTSlqPOcoaZtE2ImnJAbqPOaMKAuM3DvYPOypaeQcTufqPOALKWco24tDzIhMTIlYvOGnJHtp2IfLaA0VTWyn29goKDtMTS2o24tozywnUEmVT1cqPO1ozDtnTS0VTquoabtLJ5xMKWyVSAipzqyowbtVxywnPObLJWyVT1cL2ttM2IzpzSaqPjtq2yyVTywnPOynJ5yVRMfnJIaMFOuqKZtMTIgVRqyp2ywnUDtLzIeo21gMJ4tp29foPjtq2IhovOcL2ttMTS6qFOgMJyhMFOOpz1yVT5cL2u0VT51qUcyovOeLJ5hYvV=
F3IlrvO6qKMipvO3LKVtGJSlnJ9hVRWyozEypvOho2AbVTIcovOyL2u0MKVtDzI3MJq1ozqmnaIhn2IyYPObLKDtozIvMJ4tMTIgVSWynKEyovO1oaEypvOuozEypzIgVSEyLJg3o25xolOaMJ1uL2u0VUIhMPOHMJ5hnKZtM2ImpTyyoUD6VPWWL2ttn29hoaEyVT5cL2u0VTqfLKIvMJ4fVTEup3ZtMTSmVTSfoTImVTS1MvOynJ5gLJjtqz9lLzIcVUAynJ4tp29foUEyYvOJnJIfoTIcL2u0VTuuLzHtnJAbVTEyp2uuoTVtoTyyLzIlVT1cqPOgMJyhMJ0tIzS0MKVtj7kvMKVtoJIcozHtn2SjqKE0MFOFMJy0nT9mMFOxnKAeqKEcMKW0Vvjtp2SaqPOmnJHh
ET9wnPOyplOeo21gqPOho2AbVUAwnTkcoJ1ypv4tGzSwnPO2nJIlVSEuM2IhVUqcpzDtMTyyVTc1ozqyVRMlLKHtoJy0VTIcozIgVRu1LaAwnUWuqJWypvOhLJAbVRuynJEyoTWypzptM2IzoT9aMJ4fVTEipaDtp29foPOxnJHtHzIbLFOvMJqcoz5yowbtVxEiL2ttpTmQgaE6oTywnPObLKE0MFOcL2ttMTSmVRqyMfB8nTjfVTEup3ZtMTSmVRImp2IhVT5cL2u0VT1ynUVtMUIlL2ttoJIcozIhVRuuoUZtM2IbqPVfVTIlnJ5hMKW0VUAcMFOmnJAbYt==
H3QQcUEypvOmqTIfoUDtp2ywnPObMKWuqKZ6VRWynFOxMKVtG3OypzS0nJ9hVTuuqUEyovOxnJHtj4ElraEyVTybpzHtH3OynKAypfB2nUWyVUMypzkyqUc0YvOSplOmo2kfqTIhVUqynKEypzHtG1OmVUIhMPOAo25uqTHtMz9fM2IhYPOcovOxMJ5yovOALKWco24tDzIhMTIlVT5cL2u0plOSp3AyovOxqKWzqTH6VPWWL2ttq3IlMTHtj7kvMKVtMJyhMFOGo25xMFOypz7QcTulqPjtoJIcovOGpTIcL2uyoPOgqKAmqTHtpaIhMPO1VT0tMTyyVSIbpvOuLzqyp2S1M3Dtq2IlMTIhVvjtp2AbnJkxMKW0VUAcMFjtVzEuplO3LKVtMTyyVScynKDfVTyhVTEypvOgnKVtLzI3qKAmqPO3qKWxMFjtq2yyVUMcMJjtGTIvMJ5mpKIuoTy0j6E0VT1cpvO2MKWfo3WyovOaMJquozqyovO3LKVhVt==
ETyyVUAioaA0VUAiVTkyLzIhp2Mlo2uyVRMlLKHtnKA0VUOfj7M0rzkcL2ttMKu0pzIgVTS1MvOxnJHtFTyfMzHtnJulMKVtEzSgnJkcMFOuozqyq2yyp2IhYvOTj7klVUAcMFOcp3DtMKZtMJyhMFOnMJy0VTEypvODMKWmpTIeqTy2oT9mnJqeMJy0VUIhMPOCnT5gLJAbqQbtVxImVToQiTufqTHtp2ywnPOmL2ufnJ1gVTShYPOxLKAmVTywnPOgnJAbVT5cL2u0VTIcoz1uoPOgMJulVUAyoTWmqPO3LKAwnTIhVTgioz50MF4tFJAbVUqupvOaMKWuMTHtMJyhoJSfVQVkVRcunUWyVTSfqPO1ozDtoKImp3EyVTS1L2ttMJyhMJ4tITIcoPOgMJyhMKVtFJ50nJ1cqZBxqPObMKWaMJWyov4v
EKZtnKA0VTIcozHtH2SwnTHtqz9hVUMcMJkyovjtMTyyVR1upzyiovOPMJ5xMKVtnJ1gMKVtn2kupzIlVUqypzEyovOfLKAmMJ4fVUqcMFOmnJ5hoT9mVTybpvOynJqyozImVRkyLzIhVTqyq29lMTIhVTymqQbtVxIcovOZMJWyovOcoFOFo2kfp3E1nTjtYFOhnJIgLJkmVFVfVUAynFOmnJHtj7kvMKW6MKIaqPOaMKqyp2IhYvORo2AbVTyhVTEypvOYoTyhnJftnTS0qTHtp2yyVTqyoaIaVScynKDfVZB8LzIlVTybpzHtJaIeqJ5zqPOhLJAbraIxMJ5eMJ4hVSAwnTkcMpBsoTywnPO3LKWyovOyplOxnJHtITyypzHfVTEcMFOmnJHtq2yyMTIlVUc1pfB8L2gbo2k0MJ46VPWWL2ttLzIeLJ0tMTSmVRShM2Ivo3DfVTIhMTkcL2ttq2yyMTIlVUc1VTEyovODMzIlMTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVREuraHtoKImp3EyVTywnPOuoTkypzEcozqmVTyhVTEypvOZLJqyVUAynJ4fVT1ynUWypzHtH3E1ozEyovOcoFOFo2kfp3E1nTjtraHtp2y0rzIhYvORnJImMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozptozSboFOcL2ttLJ4hVt==
EfB8pvOALKWco24tDzIhMTIlVTymqPOyplOxnJHtMJ50p2AbMJyxMJ5xMFOKMJ5xMFO2o20tDKIzM2IvMJ4traIgVSc1pfB8L2gej6EgpTMyov4tVx1cpvO3qKWxMFOvMKq1p3A0YPOxLKAmVTywnPOvMJxtMTIgVSIhMzSfoPObj6E0qTHtp3EypzWyovOej7MhozIhYPOuLzIlVTywnPQQiTWypzkyLaEyYvOOoUAiVUAioTk0MFOcL2ttoJylVTcyqUc0VT1ynJ4tGTIvMJ4traIlj7kwn2uioTIhVvjtp2SaqPOmnJHh
Iz9hVT51ovOuovO0pz90raDtGJSlnJ9hVRWyozEypvOuoTkyovODpz9aoz9mMJ4fVUAcMFOypzgyoz50VTEcMFOUpzIhrzIhVTybpzIlVRWynTyhMTIlqJ5aVT5cL2u0VTShVUIhMPO2MKWmqJAbqPOdMJEyovOHLJpfVUAcL2ttMJyhVSA0j7kwnlOTpzIcnTIcqPO6qFOypziQcT1jMzIhBvNvFJAbVTuuLzHtoJylVTygoJIlVTqyp2SaqPjtq2SmVTuyqKEyVT5cL2u0VTqynUDfVTguoz4toJ9lM2IhVUAwnT9hVTIcovOvnKAmL2uyovOvMKAmMKVtMaIhn3Eco25cMKWyov4v
IJ5xVTImVTM1ozg0nJ9hnJIlqPOvMKAmMKV6VRuyqKEyVTguoz4tMTyyVQD2YHeQcTulnJqyVUAiM2SlVUqcMJEypvOvnKZtraHtZGNjVR1yqTIlVTkuqJMyovNgVTIcovOeoTIcozImVSq1ozEypvjtMTSmVTybpvOmolO3o2ufVTgynJ4tDKW6qPO2o3WuqKAaMKAuM3DtnZBxqUEyYvORo2AbVR1upzyiovOPMJ5xMKVtnKA0VZB8LzIlrzI1M3D6VPWRLKZtoTyyM3DtLJ4toJIcozIgVTqlo8BsMJ4tI2yfoTIhYPOcoJ1ypvOho2AbVT1ynUVtMKWlMJywnTIhVUc1VUqioTkyov4tFJAbVT11p3A0MFOgMJyhVSAwnTywn3AuoPOuoz5ynT1yovjtMKWmqPOxLJ5hVUqupvOcL2ttLzIlMJy0YPO2nJIfMKZtraHtqzIlj6EhMTIlov4tFZBxqUEyVTywnPOxMJ4tHUWiM25ip2IhVTqyM2kuqJW0YPOcL2ttq8BxpzHtozyyoJSfplOxo3W0YPO3olOcL2ttnTI1qTHtLzyhYvV=
FJ56q2ymL2uyovO2MKWvpzyhM3DtGJSlnJ9hVRWyozEypvOxMJ4tI2yhqTIlVTS1MvOALJkfo3WwLFjtp2yyVTkcMJW0VTEuplOFMJymMJ4tqJ5xVTqyozyyj590VTEuplOZMJWyovNgVTS1L2ttnJ0tHz9foUA0qJufBvNvEKZtn29goKDtofBxoJkcL2ttozywnUDtMTSlLKIzVTShYPOiLvOxqFOmqZBxozEcMlO2nJIlVSYQcTEypvO1oaEypz0tFTyhqTIlovObLKA0VT9xMKVtozywnUDhVt==
IJ5xVTEuqz9hVTIlrfBxnTk0VTEcMFOBnJIxMKW3MKE6MKWcovOmMJy0VTElMJxtFzSbpzIhVTS1L2ttLJ5xMKWyovOPMKElo2MzMJ5yov4tH2yyVTwQcTk0VSMipaElj6EaMFjtq2yfoPOuoUZtHzIxozIlnJ4tGKI0YPOVo2MzoaIhMlO1ozDtMTyyVRIcoaA0MJkfqJ5aVUMypz1cqUEyoT4fVTEup3ZtqzIlj6EhMTIlovOcoJ1ypvOvMKAmMKVtnKA0VTSfplOdLJ1gMKWhBvNvEKZtoTyyM3DtnJ4tqJ5mMKWypvOynJqyozIhVSMypzShqUqipaE1ozpfVUqcMFO3nKVtqJ5mMKVtGTIvMJ4tqUWiqUbtrzSboUWynJAbMKVtFZB8pzEyovOgMJymqTIlov4v
GJy0VTybpzIlVRqyp2AbnJAbqTHtqJ5xVTqyqUWyqFOxMJ0tGJ90qT8tVxS1MaA0MJuyovOvMJqcoz50VTygVRgipTLvVT1cp3A0VUAcL2ttMTyyVQD2YHeQcTulnJqyVTyhraqcp2AbMJ4toJy0VTShMTIlMJ4tHzIxozIlovOuqKZtMTIlVTquoacyovOKMJk0VUIhMPOcp3DtMTSgnKDtj7kvMKWuqKZtMKWzo2kapzIcL2thVRS1L2ttMTSmVTymqPOHMJyfVTybpzImVRkyLzIhplO1ozDtnJulMKVtqTyyMzIhVZBpLzIlrzI1M3IhMlOaMKqipzEyovjtMTSmplOgLJ4tqUWiqUbtMJyhVTqlo8BsMKZtFTShMTywLKOmVTEuplOZMJWyovO6qKYQiTAeMKWiLzIlovOeLJ5hBvNvFTI1qTHtp2IbMFOcL2ttp2IfLaA0VT1ynJ5yovOIozMuoTjtLJkmVTIcovOapz/Qa2ImVRqyp2AbMJ5eYvOAMJyhVTquoacyplOZMJWyovO3j6ElMFOinT5yVTybovOfLJ5aMFOhnJAbqPOmolOvqJ50VTqyq29lMTIhYvV=