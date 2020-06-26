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Freitag, 26.06.2020 - 17:00
3 min

Neue politische "Spielregeln" in Schöffengrund

Die Hauptsatzung ist so etwas wie die politischen Spielregeln einer Kommune. In Schöffengrund hat man sich jetzt neue Spielregeln gegeben, wenn auch mit äußerst knapper Mehrheit.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Gemeindevertretersitzung mit ordentlich Abstand: In Schöffengrund ist man vom Bürgerhaus in die benachbarte Sport- und Kulturhalle umgezogen. Foto: Christian Keller

Gemeindevertretersitzung mit ordentlich Abstand: In Schöffengrund ist man vom Bürgerhaus in die benachbarte Sport- und Kulturhalle umgezogen. Foto: Christian Keller

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