Osterrezepte: Wie gelingt der perfekte Hefezopf?

Traditionsgebäck zu Ostern: Ein frischer Hefezopf schmeckt zum Nachmittagskaffee wie zum Frühstück. Aus dem Hefeteig lassen sich auch kleinere Gebäckstücke herstellen wissen Simone Müller (li.) und Silke Zimmermann von den Schöffengrunder Landfrauen.

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund. Ostern steht vor der Tür. Sie sind noch auf der Suche nach Ideen fürs Kochen und Backen an den Festtagen? Kein Problem: Wir haben für Sie einige Rezeptideen gesammelt. Los geht es mit einem Oster-Klassiker, dem Hefezopf. Frisch serviert schmeckt er zum Frühstück wie zum Kaffee am Nachmittag. Die Schöffengrunder Landfrauen zeigen, wie man ihn backt, und haben auch den einen oder anderen Tipp auf Lager. Das Rezept für den Teig, das sie vorstellen, ist unkompliziert. Es kommt ohne Eier und Butter aus.

"Der Teig lässt sich dadurch tatsächlich leichter bearbeiten", sagt Simone Müller von den Landfrauen. Gemeinsam mit Vereinskollegin Silke Zimmermann erklärt sie die ersten Schritte. "Wichtig ist, keine kalten Zutaten zu verwenden. Es sollte zudem keine Zugluft geben, beispielsweise durch ein gekipptes Fenster. Sonst geht die Hefe nicht richtig auf", sagt Zimmermann. Aber zu viel Hitze ist auch nicht gut: "Die Milch darf nicht stark erhitzt werden, das schadet der Hefe."

Zunächst wird, wie im Rezept beschrieben, der Vorteig gemacht. Zum Abdecken eignet sich dann ein einfaches Geschirrspültuch - natürlich unbenutzt. Nach der ersten Gehzeit gilt es, den Teig fertigzustellen. Hat man alle Zutaten vermischt, sollte er sich gut von der Schüssel lösen lassen, wenn nicht, noch ein bisschen Mehl zugeben. Dann gründlich mit den Händen durchkneten, "bis er sich geschmeidig anfühlt", wie Müller sagt.

Nun braucht es wieder Zeit und Geduld: Eine Stunde muss der Hefeteig ruhen, um richtig aufzugehen. Am besten die Schüssel mit dem Teig abgedeckt an einen warmen Ort stellen. Ist die Stunde rum, knetet man den Teig nochmals kurz durch. Die Menge reicht für einen großen oder zwei kleinere Hefezöpfe. "Natürlich kann man auch einen Kranz oder mehrere kleine Gebäckteile daraus machen", sagt Müller.

Den Teig zuerst in mehrere Stücke teilen. Für den großen Kranz wären es drei bis vier. Die rollt man dann auf einer Arbeitsplatte zu langen, dünnen Strängen (circa drei Zentimeter Durchmesser). Damit es leichter geht, kann man für diesen Schritt noch etwas Mehl auf Teig und Arbeitsplatte geben.

Die Stränge werden dann geflochten - das funktioniert genauso wie bei einem Haarzopf. Die Enden anschließend eingeschlagen und festdrücken. Auf dem mit Backpapier ausgelegten Blech muss der Zopf nun abgedeckt noch mal ruhen.

Bevor es ans eigentliche Backen geht, wird der Zopf mit Eigelb bestrichen. Wer mag, kann noch Hagelzucker, Mandelblättchen oder -stifte darüber streuen. "Wenn man das Eigelb nicht mit Wasser oder Milch verdünnt, glänzt der Zopf am Ende mehr und sieht schön gold-braun aus", sagt Simone Müller. Silke Zimmermann hat da noch einen weiteren Tipp: "Glänzt der Zopf nach dem Backen nicht wie gewünscht, kann man ihn auch mit ein wenig warmer Butter bestreichen. Am besten schmeckt das Gebäck frisch serviert. In Scheiben geschnitten kann es auch mit Butter und Marmelade verzehrt werden.