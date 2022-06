Rollerfahrer stößt bei Schöffengrund mit Pferd zusammen

Nach einem Unfall in Schöffengrund-Niederquembach sucht die Polizei Zeugen. Symbolfoto: dpa

SCHÖFFENGRUND-NIEDERQUEMBACH - In Schöffengrund-Niederquembach ist am Pfingstmontag ein Rollerfahrer mit einem Pferd zusammengestoßen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Ein Tierarzt musste das Pferd später einschläfern. Der Rollerfahrer flüchtete von der Unfallstelle, die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Rollerfahrer am Morgen des 6. Juni gegen 7.30 Uhr auf einem Feldweg, der vom Amselweg in Richtung Landstraße 3053 führt, unterwegs war. Dort war das Pferd aus einer angrenzenden Koppel ausgebrochen. Der Rollerfahrer prallte mit dem Tier zusammen und stürzte zu Boden. Das Pferd trug ein Beinbruch davon und musste später eingeschläfert werden.

An der Unfallstelle stellte die Polizei mehrere Fahrzeugteile des Rollers sicher. Demnach ist der Roller vom Hersteller "Aprilia" und graumetallic, laut Polizei handelt es sich um eines der Modelle Sport Citiy 250, Sport City Cube 250/300 und Sport City 125 der Baujahre 2006 bis 2011.

Die Polizei in Wetzlar bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter 06441-9180 zu melden.