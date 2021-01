Sammelstellen für Christbäume in Schöffengrund

Mehrere Sammelplätze für die Weihnachtsbäume bietet die Schöffengrunder Feuerwehr an. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

SCHÖFFENGRUND - SChöffengrund (red). In Schöffengrund kann die Jugendfeuerwehr aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht wie gewohnt die ausgedienten Weihnachtsbäume einsammeln. Stattdessen bietet die Feuerwehr Sammelstellen an, an denen die Bäume vom Mittwoch, 6., bis Mittwoch, 13. Januar, abgelegt werden können. Die Bäume sollen an den jeweiligen Plätzen auf einem Haufen gesammelt werden.

Die Sammelstellen sind:

W Laufdorf: Wiese gegenüber der Grillhütte

W Niederquembach: Festplatz

W Niederwetz: Festplatz

W Oberquembach: Schotterplatz hinter dem Sportplatz (nicht am Sportlerheim)

W Oberwetz: Wiese am Sportplatz

W Schwalbach: Festplatz