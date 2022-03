Scheune in Schöffengrund steht lichterloh in Flammen

Lichterloh brennt am Montag eine Scheune im Schöffengrunder Ortsteil Niederquembach. 36 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Foto: Feuerwehr Schöffengrund

SCHÖFFENGRUND-NIEDERQUEMBACH - Schöffengrund-Niederquembach. Als die Feuerwehr eintraf, habe die Scheune im Schöffengrunder Ortsteil Niederquembach bereits lichterloh gebrannt, berichtet Julian Weimer, Wehrführer aus Laufdorf, der den Einsatz leitete. Warum das Feuer, in dem neben Gartengeräten und Maschinen auch Stroh gelagert war, sei bislang nicht bekannt, erklärt der Pressesprecher der Polizei Guido Rehr.

Personen werden bei Brand nicht verletzt

Um 20.26 Uhr am Montagabend war die Feuerwehr laut Weimer alarmiert worden. Insgesamt 36 Einsatzkräfte konnten hinsichtlich der Scheune nicht mehr viel tun, trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten, brannte sie komplett nieder. Die Flammen drohten gleichzeitig auf die benachbarten Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Schäden entstanden trotzdem sowohl an einem Einfamilienhaus, das in direkter Nähe zur Scheune steht als auch an einem Carport und einem Trafohäuschen, wie Rehr sagte.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, auch wenn es kurzzeitig Sorge um zwei zunächst vermisste Personen gab. Es hätte sich später aber herausgestellt, dass diese sich selbst aus dem benachbarten Haus ins Freie begeben hätten.

Löscharbeiten dauern mehrere Stunden

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, gegen ein Uhr in der Nacht war der Einsatz beendet, an dem neben der Niederquembacher Wehr auch die Feuerwehren aus Laufdorf und Schwalbach sowie die Feuerwehr Braunfels mit einem Hub-Rettungsgerät im Einsatz waren. Ebenfalls vor Ort waren Rettungsdienst und Polizei. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es bislang keine Erkenntnisse, sagte Guido Rehr.