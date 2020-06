Schöffengrund erlässt Kitabeiträge

Jetzt teilen:

Schöffengrund (kel). Jetzt ist es offiziell: Eltern in Schöffengrund müssen keine Kitagebühren für die coronabedingte Zwangspause zahlen.

Einstimmig haben die Gemeindevertreter zugestimmt, die Kitagebühren für den Zeitraum von April bis Juni zu erlassen. Mit der für Anfang Juli geplanten Rückkehr zur Regelbetreuung werden die Gebühren wieder normal erhoben. "Die Gebührenpflicht ruht derzeit für alle, den Verzicht muss aber die Gemeindevertretung beschließen", erklärte Bürgermeister Michael Peller (parteilos). Der Gebührenerlass gilt für alle Kitakinder und damit auch für jene, deren Eltern einen systemrelevanten Beruf haben und die Notbetreuung besucht haben.

Einig waren sich die Parlamentarier letztlich auch bei der Festlegung des Mindestverkaufspreises für das Baugebiet "Schöne Aussicht" in Schwalbach. Einzig die UWG-Fraktion stand dem Vorschlag des Gemeindevorstands, 150 Euro für den Quadratmeter zu nehmen, skeptisch gegenüber. Hans-Peter Hinz (UWG) sah die Gefahr, dass die Gemeinde letztlich bei Null landen könnte, was Kosten und Erträge angeht, oder sogar noch drauflegen würde. Widerspruch gab es dazu vom Bürgermeister: "Ich sehe hier überhaupt keine Gefährdung, dass wir da in die Miesen kommen".

Dass es beim Verkauf von Bauplätzen nicht um den "schnellen Euro" gehe, machte Georg Schiller (Grüne) klar. Selbst wenn die Gemeinde mit dem Verkauf kein Geld verdiene, wäre das für ihn akzeptabel, denn viel entscheidender sei aus seiner Sicht, dass sich junge Familien ansiedeln und einbringen würden und somit auch die Einwohnerzahl konstant gehalten werde. Hier gelte es, mit etwas mehr Weitblick zu agieren. Die UWG verzichtete anschließend darauf, einen Änderungsantrag für einen höheren Quadratmeterpreis zu stellen.

Bis potenzielle Häuslebauer erfahren, ob sie eines der 36 Grundstücke kaufen können, wird es voraussichtlich noch bis Juli, August dauern. Zunächst muss noch die Rangliste der Bewerber an die Hessische Landgesellschaft geschickt werden, die dann mit dem Verkauf beginnt.