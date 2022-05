Schöffengrund feiert 30-jährige Partnerschaft mit Chauray und Langwiesen

Werner Lautenschläger (l.), Gründungsvorsitzender des Partnerschaftsrings, erzählt in einem Interview mit Werner Scherer, wie die Partnerschaft mit Chauray zustande kam. Foto: Heike Pöllmitz

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH - Gleich doppelt wurde am Samstagabend in der Schwalbacher Sport- und Kulturhalle 30 Jahre Städtepartnerschaft gefeiert: Seit 1990 ist Schöffengrund mit der südwestfranzösischen Stadt Chauray verschwistert und seit 1992 besteht die Partnerschaft mit Langewiesen, einem Stadtteil von Ilmenau in Thüringen. Ob pandemiebedingt verspätet oder genau auf den Punkt - es wurde enthusiastisch, emotional und vor allem familiär gefeiert.

Emotionale und familiäre Feier in Schwalbach

"Bien venu", hieß Heidi Uhl, Vorsitzende des Partnerschaftsrings, die mehr als 200 Gäste willkommen, bevor der Abend mit einem Festmahl begann. "Wir haben allen Grund, unsere Freundschaft der Völker in dem Bewusstsein zu feiern, dass die Partnerschaften Bausteine Europas und ein großes Glück für diesen Kontinent sind", so Uhl, die mit dem Newton-Zitat "Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken" dazu aufrief: "Lasst uns Brücken bauen, damit die Steine nicht für Mauern reichen!"

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine war das Miteinander der Nationen zum Erhalt des Lebens in Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa ein Thema für alle Redner des Abends. "Wir müssen zusammen Feste der Hoffnung feiern, damit unser Motto 'Freundschaft ist grenzenlos' auch weiter Bestand hat", so Uhl, die zur aktiven Mitarbeit für die Partnerschaften aufrief. "Partnerschaften sind auch in Zukunft wichtig, denn wir müssen miteinander reden, vertrauen, handeln und feiern, uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern immer neue Ziele anstreben", so Uhl mit dem Wunsch, Freundschaft, Verständnis und Freude an die nächsten Generationen weiterzugeben.

Bürgermeister Michael Peller (parteilos) richtete besondere Grüße an seine Amtskollegen Claude Boisson und Ines Wagner, an Gemeindevertreter sowie Ehrenbürgermeister Stefan Rech und Werner Lautenschläger, die die Partnerschaft mit Chauray auf den Weg gebracht hatten. "Unser Verbrüderungseid vom 22. September 1990, der alle Kommunen verpflichtet, sich für die Völkerverständigung und Frieden in der Welt einzusetzen, hat in der aktuellen Lage in Europa mehr Bedeutung als je zuvor", so Peller. Durch die vielen Aktivitäten, insbesondere der Partnerschaftsvereine, sei eine tiefe Freundschaft entstanden, in der Vorurteile ein Fremdwort seien. "Gerade in Zeiten, wo unsere Grundfesten auf die Probe gestellt werden, gilt es, die Initiativen für Frieden und Demokratie zu verstärken, junge Menschen mitzunehmen und den Widersachern den Boden zu entziehen", unterstrich Peller.

Claude Boisson und Yasmine Pelletier-Guilbard, Präsidentin des Comitée de jumelage von Chauray, unterstrichen die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen für Partnerschaften. "Mir liegt diese Bewegung sehr am Herzen und wir genießen diese Tage", versicherte Boisson. Viele der "Macher" von einst seien nicht mehr da und die Folgen der aktuell schweren Lage seien noch nicht abzusehen. "Wir müssen uns neu aufstellen und gemeinsam überlegen, wie wir die Partnerschaft der gesellschaftlichen Entwicklung anpassen und zukunftsfähig machen", ergänzte Pelletier-Guilbard. Die Bereitschaft der Stadtväter für die Fortsetzung sei enthusiastisch, versicherte Boisson.

Frieden und Freiheit ist Thema aller Redner

Matthias Eger, Vorsitzender des Partnerschaftsrings Langewiesen, dankte den Gastfamilien und Organisatoren für ihr Engagement: "Es braucht Menschen mit Tatkraft, die den Partnerschaftsgedanken weiter tragen!" Ines Wagner verlas das Grußwort von Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos), der sich nach wie vor dankbar für die Amtshilfe und praktische Unterstützung zu Anfang zeigte. "Die Partnerschaft wird gepflegt und gelebt, denn Aussöhnung und Völkerverständigung sind wichtiger denn je", weiß der OB, der die Förderung des europäischen Gedankens als wichtiges Ziel sieht: "Jede Generation definiert die Partnerschaft neu und wir bleiben weiterhin auf Augenhöhe in Europa!"