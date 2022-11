Schöffengrund: Unbekannter will Zweijährigen mitnehmen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (© Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild)

Schöffengrund-Schwalbach - Große Aufregung in Schwalbach: Wie die Wetzlarer Kripo mitteilt, hat ein Mann versucht, einen zweijährigen Jungen von einem Spielplatz mitzunehmen.

Die Kripo hat laut Polizeisprecherin Kerstin Müller aus den Sozialen Medien Kenntnis von dem Vorfall erhalten, der sich am Sonntag zwischen 10 und 10.15 Uhr am Spielplatz „Am Weißen Stein“ zugetragen haben soll. „Während der Junge spielte“, so Müller, „sprach offenbar ein Unbekannter das Kleinkind an, nahm es an der Hand und wollte mit dem Jungen den Spielplatz verlassen.“

Mann und Frau sollen sich als Zeugen bei Kripo melden

Die Mutter sei zu dem Mann gelaufen, der den Jungen auf den Arm genommen und versucht habe, wegzurennen. Ein Zeuge konnte ihn aufhalten, die Frau nahm ihren Sohn an sich, der Mann flüchtete.

Seine Beschreibung: 1,80 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt, von „normaler“ Statur, dichtes, volles Haar mit grauem Schimmer, Drei-Tage-Bart, buschige Augenbrauen, schwarzer Jogginganzug von Nike.

Hinweise auf den Mann erbittet die Kripo unter Telefon 06441-9180. Zudem sollen sich der Zeuge sowie eine Frau bei ihr melden, die zu der Zeit mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz gewesen ist.