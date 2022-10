2 min

Schöffengrund: Wird die Straßenbeleuchtung reduziert?

Um Energie zu sparen, sollen Straßenlampen in Schöffengrunder nur noch bis 23 Uhr brennen, heißt es in einem Antrag, den die Grünen in der Gemeindevertretersitzung stellten.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar