Schöffengrunder Naturschutz-Projekt nimmt Gestalt an

Aufwendig: Engagierte Mitglieder des Schwalbacher Obst- und Gartenbauvereins legen im "Natur-Gadde" Natursteinmauern an. (© Obst- und Gartenbauverein Schwalbach)

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH - Schöffengrund-Schwalbach (red/jeb). Ein besonderes Naturschutzprojekt ist der "Natur-Gadde" im Schöffengrunder Ortsteil Schwalbach. Eine Rasenfläche soll dabei in eine Oase für Mensch und Tier verwandeln. Seit 2021 ist der Obst- und Gartenbauverein des Ortes mit der konkreten Umsetzung des Plans beschäftigt.

Das Gelände, das umgestaltet wird, liegt in der Brunnenstraße, die zum Schwalbacher Mineralbrunnen führt. Nachdem die Gemeindevertreter grünes Licht gaben und der Verein dann noch eine Förderzusage über 10.000 Euro von der Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar erhielt, konnten es losgehen.

Seit dem Sommer haben Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins viele Bäume, Hecken, Sträucher und Stauden gepflanzt. Zudem wurden Trockenmauern errichtet.

So entstanden angrenzend Pflanzbeete mit Mutterboden und Sandflächen für Eidechsen und Insekten. Schon früher hatte der Verein drei Säulenkonstruktionen für Insektenhotels und Informationstafeln errichtet. Auf dem 1500-Quadratmeter großen Gelände, einem ehemaligen Steinbruch, hatte der Obst- und Gartenbauverein Schwalbach in den 1970er-Jahren die Grünfläche angelegt, die zuletzt aber nicht mehr zeitgemäß war. Das Gelände soll nachhaltiger genutzt werden und für Naturschutz sowie Artenvielfalt stehen ohne den Erholungscharakter für Menschen aus dem Auge zu verlieren. Zudem soll die Gestaltung auch Anregungen für heimische Gärten bieten. Ganz in diesem Sinne wurden alte Materialien, wie die Holzpfeiler oder die Steine für die Mauer, wiederverwendet.

Heimische Pflanzen, die auch mal Trockenheit vertragen

"Bei der Bepflanzung handelt es sich vorwiegend um heimischen Pflanzen, viele auch trockenheitsverträglich und für die Ernährung von Insekten, Bienen und Schmetterlingen nützlich", sagt Vereinsvorsitzender Martin Heise. Insgesamt sei er mit der bisherigen Umsetzung des Projektes sehr zufrieden. "Ich kann es, wie auch die anderen Mitglieder, kaum erwarten, dass wieder Frühling wird, und die ganzen Pflanzen anfangen zu wachsen", sagt er. Dann soll der "Natur-Gadde" auch offiziell eingeweiht werden. Bis es so weit ist, sollen noch die Insektenhotels und die Info-Tafeln fertiggestellt werden. Außerdem will der Verein ein Waldsofa und eine Sitzgruppe der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg aufstellen.