Schöffengrunds Bürgermeister lädt zur Radtour ein

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund (red). Die Gemeinde Schöffengrund nimmt, in Zusammenarbeit mit dem Lahn-Dill-Kreis, vom 2. bis 22. Juli an der Aktion Stadtradeln teil. In deren Rahmen lädt Bürgermeister Michael Peller (parteilos) für Samstag, 16. Juli, um 11 Uhr zu einer gemeinsamen Radtour ein. Treffpunkt ist das Rathaus im Ortsteil Schwalbach.

Stadtradeln ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt - erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Alle, die in der Gemeinde Schöffengrund wohnen, arbeiten, vor Ort in einem Verein tätig sind oder eine Schule besuchen, können mitmachen. Wer in Schöffengrund wohnt und in einer Nachbargemeinde arbeitet, kann sich in beiden Kommunen in einem Team registrieren. Gefahrene Kilometer dürfen aber nur einmal erfasst werden. Das funktioniert per App auf dem Handy, per Link oder über einen Erfassungsbogen auf Papier.

Die drei Schöffengrunder-Teams, welche die meisten Kilometer im Veranstaltungszeitraum sammeln, erhalten einen Preis der Gemeinde Schöffengrund.

Die Registrierung erfolgt auf https://tinyurl.com/y7p2jmej.