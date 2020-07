Schwalbach hat eine neue Chronik

Schwalbach von oben, fotografiert mit einer Drohne aus einer Höhe von etwa 70 Metern. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Schöffengrund-Schwalbach (kel/red). Corona hat den Schwalbachern zwar ihr großes Festwochenende anlässlich des Dorfjubiläums vermiest, unterkriegen lassen sich die Bewohner von Corona aber nicht. Die eigens für das Jubiläum fortgeschriebene Chronik ist ab sofort zu haben.

Lange haben die Mitglieder des Chronikausschusses der Kultur- und Sportgemeinschaft (KSG) um Werner Scherer, Horst Euler, Norbert Wenzel und Horst Petry recherchiert. Es folgten Layout, Gestaltung und letztlich der Druck des 360 Seiten umfassenden Werks. Der Weg dorthin war mitunter langwierig und mühsam, berichtet Werner Scherer. "Der Chronikausschuss hatte seit mehreren Jahren zahlreiche Archive durchforstet, Personen interviewt, Texte verarbeitet und passende Bilder gesichtet und auch selbst gemacht".

Immer wieder wurde sich getroffen. "Und die Arbeit verlief auch nicht immer ganz reibungslos: Hin und wieder mal war es schwierig, Personen für die Mitarbeit zu gewinnen, waren unterschiedliche Aussagen über Sachverhalte zusammenzuführen und galt es, Differenzen über die Vereinstexte zu klären", erzählt Scherer. Doch zuletzt konnte alles harmonisch zusammengeführt werden.

Fotos Schwalbach von oben, fotografiert mit einer Drohne aus einer Höhe von etwa 70 Metern. Foto: Pascal Reeber Haben die Chronik II erstellt, die es ab sofort in Schwalbach zu kaufen gibt: (v. l.) Horst Euler, Norbert Wenzel, Werner Scherer und Horst Petry. Archivfoto: Sebastian Reh 2

"Das Ergebnis kann sich sehen lassen", sind sich die Ausschussmitglieder einig. Auf 360 Seiten - reichlich, meist bunt, bebildert - werden zahlreiche interessante Themen aufgegriffen, die in der Chronik I aus dem Jahre 1995 gefehlt haben oder dort nur sehr kurz angesprochen waren. Ob es sich um Historie, Politik, Kirchen, Gesellschaft, um dörfliches Brauchtum, Natur, Soziales, Schulen, das Vereinsleben oder auch um Gedichte zum Schmunzeln handelt: Die Chronik II biete eine Fundgrube für jeden, der sich mit seiner Heimatgemeinde Schwalbach verbunden fühlt oder auch nur Interesse an den Themen hat.

Nur machbar dank

vieler Unterstützer

Bedanken wollen sich die Ausschussmitglieder auch bei allen Unterstützern und Sponsoren: "Ohne ihre Hilfe wäre das Projekt nicht zu stemmen gewesen".

Die Chronik II ist zum Preis von 20 Euro in Schwalbach zu den jeweils üblichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung, dem katholischen Pfarrbüro und in der Volksbankfiliale in Schwalbach erhältlich. Es gibt außerdem noch Restexemplare der Chronik I, die können ebenfalls in der Gemeindeverwaltung gekauft werden.