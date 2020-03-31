Dienstag,
31.03.2020 - 23:00
2 min
Schwalbacher Jubiläum fällt aus
Das 1225-jährige Bestehen des Schöffengrunder Ortsteils Schwalbach wird am zweiten Juniwochenende genauso wenig gefeiert, wie "30 Jahre Partnerschaftsring Schöffengrund".
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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