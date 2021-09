Sieben neue Ehrenmitglieder beim FF Schwalbach

Viele verdiente Mitglieder werden bei der Feuerwehr in Schwalbach ausgezeichnet. Foto: FF Schwalbach

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH - Schöffengrund-Schwalbach (red). Einen neuen Vorstand hat der FF Schwalbach in seiner Jahreshauptversammlung gewählt. Außerdem wurden 45 verdiente Mitglieder geehrt.

Rückblick: Wegen der Pandemie sei das Vereinsleben sehr eingeschränkt gewesen, berichtete der 1. Vorsitzende Sven Köpper. Der Wintergang solle in diesem Jahr nach Möglichkeit stattfinden.

17-stündiger Einsatz

bei Brand in Gaststätte

Laut Wehrführer Daniel Weber sei die Einsatzfähigkeit trotz ebenfalls eingeschränkten Übungsbetriebs sichergestellt, was bei 20 Einsätzen auch gezeigt werden musste, besonders bei einem 17-stündigen Brandeinsatz Dezember 2020 in der alten Gaststätte in Schwalbach. Auch beim Lehrgangsbetrieb gab es Einschränkungen, weshalb sich die 43 Einsatzkräfte nicht weiterbilden konnten.

Wahlen: Sven Köpper und die 1. Kassiererin Carmen Köpper, wurden bei den Vorstandswahlen in ihren Ämtern bestätigt. Der bisherige 1. Schriftführer, Hannes Giese, stand nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl. Die bisherige Stellvertreterin Anika Peller wurde in dieses Amt gewählt. Neuer stellvertretender Schriftführer ist Jannik Lux.

Ehrungen: Für 25 Jahre geehrt wurden Benjamin Glen Bailey, Andreas Csermak, Simon Dobrota, Christopher Emrich-Koch, Tobias Hecker, Hans-Joachim Keul, Bianca Schäfer, Peter Schrepper und Mareike Trodler. Eine Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Johanna Bacsalmasi, Rosemarie Bailey, Erna Bender, Annette Bergmann, Ulrich Dietrich, Gerhard Ernst, Inge Euler, Christine Häuser, Anni Hecker, Irma Kirchhof, Elfriede Kirchhof, Sabine Lauterbach, Rudolf Lux, Christel Ondraczek, Roland Peller, Heiko Sehrt, Christel Söhnge, Günter Stahl, Werner Totzke, Doris Uhl, Norbert Wagner, Eginhard Weichand und Bettina Zimmerschied.

50 Jahre im Verein sind Heinz Bender, Erwin Pless, Friedhelm Schmidt, Klaus Viemann, Karl-Heinz Wachter und Norbert Weber. Volle 60 Jahre dabei sind Horst Euler, Erhard Häuser, Günter Hecker, Karl-Ernst Henrich, Helmut Kirchhof, Edmund Schmidt und Karl-Heinz Uhl. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.