So lief die Silvesternacht für die Polizei in Wetzlar

Sie haben in der Neujahrsnacht Dienst geschoben: Die Mitarbeiter der Polizeistation Wetzlar und der Stadtpolizei.

WETZLAR - Nach eigenen Angaben "guter Dinge" und unterstützt von einer Abordnung der Stadtpolizei ist die Polizei Wetzlar am Freitag in den letzten Nachtdienst des Jahres 2021 gestartet. Ein Blick ins Protokoll zeigt, womit sie es bis zum Neujahrsmorgen zu tun bekamen.

Bereits zu Beginn des Dienstes wurde eine stark alkoholisierte Person im Polizeigewahrsam von der Vorgängerschicht übernommen. Die erste Hälfte des Silvesternachtdienstes verlief vollkommen ruhig. Hier und da meldeten Bürger Ruhestörungen. Diese resultierten zumeist aus der irrigen Annahme, es herrsche ein absolutes Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk, was aber in kurzen Gesprächen klargestellt werden konnte. Die Straßen Wetzlars und angrenzender Gemeinden waren nahezu menschenleer.

Fast pünktlich zum neuen Jahr gingen Meldungen zu familiären Streitigkeiten und häuslicher Gewalt ein. Diese ersten Notrufe erwiesen sich jedoch als lautstarke Streitigkeiten ohne strafrechtlich relevanten Inhalt.

Kurz nach Mitternacht ereilte die Kollegen aus Herborn die Nachricht, dass sich eine feiernde Person in Hohenroth die Hand durch einen Böller verletzt habe. Die Person wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 0.40 Uhr wurden Hilferufe aus der Feldgemarkung nahe Waldgirmes gemeldet. Über Nachforschungen bei Mitteilern und Anwohnern schlossen Polizeibeamte aus, dass sich jemand in einer tatsächlichen Notlage befand.

Ein geparktes Privatfahrzeug in Blasbach wurde durch eine unbekannte Person mit Farbe beschmiert.

Immer wieder Beschwerden wegen angeblichen Böllerverbotes

Ein gerichtliches Annäherungsverbot wurde in Wetzlar durchgesetzt, wobei gegen die Person zwei Strafanzeigen gefertigt wurden.

Eine mögliche Trunkenheitsfahrt führte in das Dienstgebiet der benachbarten Polizeistation Herborn. Beamte der Nachbarstation konnten die Person in ihrem Fahrzeug anhalten und gegen sie ein Strafverfahren eröffnen. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines folgten.

Körperverletzungen in Niederquembach nach 3 Uhr zwischen Besuchern zweier kleinerer privater Feiern resultierten in zwei Strafanzeigen.

Später registrierten die Beamten eine Unfallflucht in Dalheim - ein Fahrzeug hatte eine Verkehrsinsel in der Hohen Straße überrollt, der Verantwortliche ging stiften. Streitigkeiten unter alkoholisierten Personen in einer Gastsstätte in der Wetzlarer Altstadt konnten durch einen Platzverweis beendet werden.

Auch während der zweiten Nachthälfte gingen laut Polizei immer wieder Beschwerden über Ruhestörungen und Anfragen genervter Bürger und Hundebesitzer wegen eines angeblichen Böllerverbotes ein. Zu dieser Zeit habe die Polizei einigen berechtigten Beschwerden erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung nachgehen können, da höherrangige Sachverhalte bevorzugt wurden.

Schwere Straftaten und Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung wurden bis zum Ende der Nacht nicht bekannt.