Sportplatz Schwalbach: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Auf einen Kunstrasen müssen die Kicker der SG Schwalbach weiter verzichten: Es bleibt vorerst beim Naturrasen auf dem Sportplatz im Schöffengrunder Ortsteil. Symbolfoto: Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

SCHÖFFENGRUND - Nach der Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstag ist es nun amtlich: Einen Kunstrasenplatz wird es im Ortsteil Schwalbach auf absehbare Zeit nicht geben. Das Projekt scheitere allerdings weniger am Willen der Gemeindevertreter als an den veränderten Auflagen eines Förderprogramms.

Zur Sitzung waren auch einige Vertreter der SG Schwalbach ins Dorfgemeinschaftshaus in Schwalbach gekommen. Der Verein ist einer der Hauptnutzer des Platzes, der derzeit mit Naturrasen versehen ist. Ein wenig enttäuscht, aber gefasst nahmen sie den Beschluss der Gemeindevertreter auf.

Förderprogramm: Richtlinie ungünstig geändert

Bürgermeister Michael Peller (parteilos) hatte zuvor noch einmal die Hintergründe für eine entsprechende Beschlussvorlage erläutert. "Wir hatten die Hoffnung, dass über ein neu aufgelegtes Förderprogramm, das uns in Aussicht gestellt wurde, eine Fördersumme von 90 Prozent der Gesamtkosten möglich ist. Dies ist nun leider nicht der Fall." Die Rede ist von einem Förderprogramm des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur. Bislang waren auch Sportplätze förderfähig. Doch die Richtlinien haben sich mit der Neuauflage geändert. Ab sofort werden nur noch Projekte gefördert, die Gebäude betreffen und der Einsparung von Energie dienen.

Somit gibt es aus diesem Topf kein Geld für einen Kunstrasenplatz in Schwalbach. Fördermittel könnte es dagegen über das Programm Sportland Hessen geben, und zwar in Höhe von maximal 50.000 Euro. Ebenfalls könnte der Verein Mittel beantragen über das Programm "Vereinseigener Sportstättenbau". Hier gäbe es bis zu 200.000 Euro.

Allerdings reicht das für einen Kunstrasenplatz bei Weitem nicht aus. Eine geschätzte Summe von 1.285.025 Euro wäre für den Bau erforderlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Machbarkeitsstudie, die die Gemeinde nach einem Beschluss der Gemeindevertreter in Auftrag gegeben hatte.

Wilhelm Schmidt (CDU) berichtete als Vorsitzender aus dem Haupt- und Finanzausschuss. Er erläuterte, am Ende müsse die Gemeinde eine Million Euro für das Projekt aufbringen. "In der derzeitigen Situation haben wir keine Möglichkeit gesehen, diese Summe zu stemmen", sagte er mit Blick auf den Antrag des Gemeindevorstands, den Bau des Kunstrasenplatzes erst mal nicht voranzutreiben.

Auch der Sozial- und Kulturausschuss sowie der Ausschuss für Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Mobilität empfahlen den Antrag zur Annahme. Dem folgten die Gemeindevertreter einstimmig bei einer Enthaltung.

"Die letzte Messe ist noch nicht gesungen." Anke Hartmann (SPD)

Das endgültige Aus für den Kunstrasenplatz ist damit jedoch nicht besiegelt, denn das Projekt ist lediglich zurückgestellt. Anke Hartmann (SPD) sagte dazu: "Die letzte Messe ist noch nicht gesungen." Die Gemeindevertreterin beantragte im Namen ihrer Fraktion zudem noch eine Ergänzung des Beschlusses. Die Machbarkeitsstudie solle dem Verein zur Verfügung gestellt werden. Auf deren Grundlage habe der Verein die Möglichkeit, auch selbst noch mal nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten wie einem Sponsoring zu suchen.