"Sualbacher marca" 795 im Lorscher Codex erwähnt

Auslieferungsfahrzeug des Schwalbacher Brunnens im Jahre 1928. Foto/Repro: Serowy

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH - Schöffengrund-Schwalbach. Im Jahre 795 wird im Lorscher Codex die "sualbacher marca" erwähnt - der erste urkundliche Hinweis auf die bei Wetzlar gelegene Gemeinde Schwalbach. Grund genug für die Bevölkerung, im Jahre 2020 das 1225-jährige Jubiläum von Schwalbach zu feiern.

Das Corona-Virus hat die geplanten Festlichkeiten bedauerlicherweise ins Abseits gedrängt. An die 1225-jährige Geschichte und die verpasste Jubiläumsfeier erinnert aber die "Schwalbacher Chronik II -2020", eine Fortsetzung der im Jahre 1995 anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums herausgegebenen "Schwalbacher Chronik".

Der Gemeindevorstand von Schöffengrund hat mit den Mitgliedern des Chronikarbeitskreises der Kultur- und Sportgemeinschaft Schwalbach e.V. um Werner Scherer, Horst Euler, Norbert Wenzel und Horst Petry den reich bebilderten 360-seitigen Band herausgegeben.

Fotos Auslieferungsfahrzeug des Schwalbacher Brunnens im Jahre 1928. Foto/Repro: Serowy In Schwalbach werden die Jahrgänge 1945 und 1946 eingeschult. Foto/Repro: Serowy Stark verkleinerte Rekonstruktion des in der Schwalbacher Gemarkung gefundenen "Fürstenwagens". Foto/Repro: Serowy 3

"Viele der in der Erstchronik angesprochenen Themen haben sich über diese 25 Jahre hinweg weiterentwickelt, manche haben sich auch verändert, neue sind hinzugekommen. Außerdem konnte schon die Erstchronik nicht vollständig sein, sondern musste eine Themenauswahl treffen.

Bei damals nicht behandelten Themen liegen aber mittlerweile so viele Erkenntnisse vor, dass auch diese Themen dem interessierten Publikum zugeführt werden sollen. Und selbst bei den behandelten Themen legen häufig neuere und heute bessere Erkenntnisse eine Überarbeitung nahe", führen die Verfasser in ihrem Vorwort aus.

Die Ersterwähnung von Schwalbach bezieht sich auf eine Schenkung eines Richart und seiner Gattin Abarhilt, die am 24. Mai im 27. Jahr (795) des Königs Karl im Kloster Lorsch beurkundet wurde. Sie schenkten "alles, was wir in pago Logenehe (im Lahngau), im Dorf der Wanendorpher marca (in der Gemarkung Wanendorf; Wüstung zwischen Solmsbach und Wetzbach sw. Wetzlar) und in Sualbacher marca (in der Gemarkung Schwalbach sw. Wetzlar) an Hofreiten, Feldern, Wiesen, Wäldern, Wasserrechten, Wohnhäusern und Wirtschaftsbauten besitzen, außerdem 30 Leibeigene" an den heiligen Märtyrer N(azarius). Dessen Leib ruhte im Lorscher Kloster, das zu dieser Zeit in der Obhut des ehrwürdigen Abtes Richbodo stand.

Auf eine erheblich frühere Besiedlung der Hochebene zwischen Solms- und Wetzbach weisen zahlreiche Funde hin - gefolgert wird das unter anderem aus Fundstücken aus der Jungsteinzeit, aus der mittleren Bronzezeit (Grabhügel) und aus der Urnenfelderzeit.

Auf die späte Hallstattzeit (um ca. 450 v. Chr.) wird das Schwalbacher "Wagengrab" datiert, in dem eine offensichtlich höher gestellte Persönlichkeit in einem Kastenwagen mit zwei etwa 1,50 Meter großen Rädern bestattet war.

Im dritten Kapitel der zweiten Schwalbacher Chronik wird die Vor- und Frühgeschichte sowie die Keltenzeit nochmals ausgiebig vorgestellt. Grenzziehungen, Franzenmühle, Schwalbacher Wappen (als Fortsetzung zur Geschichte der Schwalbacher Ritter), Ereignisse nach Kriegsende 1945 und in den Folgejahren, die Geschichte der Heimatvertriebenen (Donauschwaben, Sudetendeutsche) zählen zu den weiteren behandelten Themen.

Zuvor hatten sich die Verfasser mit der Weiterentwicklung der Gemeinde, Politik und Gesellschaft befasst. Hierzu zählen Ortsgericht, Schiedsamt, Postwesen, Banken, der erste Gastarbeiter in Schwalbach.

Im Kapitel zum dörflichen Brauchtum finden die Themen "Backhaus", "Hausnamen", "Schwalbacher Originale" und Fasching einen breiten Raum. Forsthaus, Förster und Waldbewirtschaftung, Mineralbrunnen, Flurnamen und ihre Bedeutung sowie die Schwalbacher Fluren werden im Kapitel "Natur" vorgestellt.

Vereine und Gruppierungen stellen sich vor

Ausführlich beschäftigen sich die Autoren der Schwalbacher Chronik II schließlich unter dem Punkt "Soziales" mit der Geschichte der beiden Kirchengemeinden, den Flüchtlingen von 2014 bis 2018, der Geschichte von Schule (Lehrerbiographien, Alltag einer kleinen Volksschule, Schulhäuser) und Kindergärten, Partnerschaften, Entwicklung des Gesundheitswesens.

Abschließend haben erneut Vereine, Freundeskreise, Gruppen, Stammtische Gelegenheit, sich und ihre Geschichte vorzustellen. Die regen Aktivitäten in Schwalbach dokumentieren die Berichte von immerhin 30 Vereinen und Gruppierungen.

Der Band "Schwalbacher Chronik II - 2020" wurde herausgegeben vom Gemeindevorstand der Gemeinde Schöffengrund und dem Chronikarbeitskreis der Kultur- und Sportgemeinschaft Schwalbach. Er umfasst 360 Seiten mit 228 meist farbigen Abbildungen.

Er ist zum Preis von 20 Euro in der Gemeindeverwaltung, dem katholischen Pfarrbüro und in der Volksbankfiliale Mittelhessen in Schwalbach erhältlich.

Restexemplare der ersten Chronik hält die Gemeindeverwaltung Schöffengrund ebenfalls noch bereit.