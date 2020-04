Tipps für Spaß und Freude an Ostern mit der Familie trotz Corona

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SchöffengrundUrlaub im In- und Ausland, Ausflüge oder der Besuch bei Familie und Freunden, so sehen die Beschäftigungen für eine Familie, an einem normalen Osterwochenende aus. Doch dieses Jahr ist Ostern alles andere als normal, wegen des Coronavirus und der dadurch resultierenden Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote. Doch was kann man jetzt anstelle der gewohnten Beschäftigungen an Ostern tun? Kevin Georg und Simone Spengler von der Jugendpflege in Schöffengrund haben Tipps, damit an Ostern der Familie nicht die Decke auf dem Kopf fällt.

Trotz der aktuellen Devise "Stay at home", möchte Georg die Menschen und Familien ermutigen, nach draußen zu gehen: "Der Aufenthalt im Freien ist wichtig. Frische Luft, Sonne, Bewegung - das hilft gegen Stress. "Stay at home" steht ja, so würden wir es übersetzen, eher dafür, dass man im Privaten bleibt."

Man solle also gerne nach draußen gehen, dabei die aktuellen Regelungen der Regierung einhalten, und natürlich solle man nicht rausgehen, wenn man Erkältungssymptome zeige, so der 34-jährige Jugendpfleger. Schon bei der Planung der Freizeitaktivitäten könne man verschiedene Ansätze wählen, erklärt Spengler. "Beispiele für Aktivitäten im Freien und Zuhause finden sich immer im Internet und vor Ort. Die Eltern sollten aber auch ihre Kinder und Jugendlichen einbeziehen, nach spanenden Ideen fragen und von ihnen lernen. Alles was unter der momentanen Situation möglich ist, sollte ausprobiert werden." Man solle sich trotzdem auf die einfachen Aktivitäten verlassen - Spaziergänge, Fahrrad fahren, an der frischen Luft sein, so die Jugendpflegerin.

Um den Spaß des Spaziergangs nach Hause zu transportieren, empfiehlt Spengler, "Steine mit nach Hause zu nehmen und zu bemalen. Dadurch hat man auch zu Hause eine Beschäftigung, und die Kinder werden kreativ gefordert. Beim nächsten Spaziergang kann man diese Steine dann auslegen. Andere Menschen können diese finden und woanders auslegen. Das bringt Freude und verbindet auch über die Familie hinaus."

Aber auch beim Spaziergang sollten sich die Eltern von ihren Kindern inspirieren lassen. "Man kann auch als Eltern neue Welten entdecken. Vielleicht findet die Familie gemeinsam ein wildes Pikachu oder Glumanda? Wer damit nichts anfangen kann, sollte einfach mal die Kinder fragen", schildert Georg und lacht.

Doch was ist, wenn man noch ein Kleinkind oder ein Teenager zuhause hat, der diese Vorschläge nicht ganz so cool findet? Hierfür hat die 42-jährige Expertin für die Jugend, natürlich auch Tipps parat: "Die Entdeckungsreise in die Natur, ist für Kleinkinder bis zu vier Jahren zu anstrengend. Man lässt diese lieber einen kleinen Raum entdecken, wie den eigenen Garten oder eine kleine Wiese." Bei den Teenagern sei es besonders wichtig, Möglichkeiten während des Spaziergangs zu bieten, wie zum Beispiel Fitnessübungen oder eine Fototour, um diese Fotos dann auf den sozialen Netzwerken hochzuladen.

Die beiden Jugendpfleger sehen aber auch in der aktuellen Situation eine Chance für die Region. "Jetzt kann man ,sein Zuhause' als Familie neu entdecken. Eine Familienwanderung durchs Wetzbachtal ist immer eine schöne Aktivität. Vielleicht können sich Eltern von den Kindern ,ihre' Orte zeigen lassen und umgekehrt. Das ein oder andere aus der Kindheit wird man wiederentdecken", hofft Georg und sagt weiter: "Möglicherweise benötigen die Familien in Zukunft nicht mehr so häufig den Mehrwert des Fremden, der sonst einen spannenden Ausgleich zum Alltag bietet, sondern sehen, dass Schöffengrund viel zu bieten hat, dies gilt für alle Kommunen und den Lahn-Dill-Kreis als Ganzes."