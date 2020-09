Überholversuch endet bei Oberwetz mit Überschlag

Symbolbild. Archivfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

Schöffengrund/Hüttenberg (kel). Das ging für eine 19-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen gerade nochmal glimpflich aus: Obwohl sie sich mit ihrem Opel Corsa überschlagen hatte und das Auto nur noch Schrottwert hat, wurde sie nur leicht verletzt.

Die junge Frau war mit ihrem in Polen gemeldeten Wagen von Oberwetz Richtung Volpertshausen unterwegs. Noch vor dem Waldstück in Fahrtrichtung Volpertshausen setzte die Fahrerin laut Polizeiangaben mit ihrem Corsa zu einem Überholmanöver eines VW Golf an. Offensichtlich hatte sie einen entgegenkommenden Linienbus - der auf einer Leerfahrt unterwegs war - nicht gesehen und musste das Überholmanöver abbrechen. Dabei touchierte sie zunächst den Golf und auch den entgegenkommenden Linienbus.

In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Wagen. Die 19-Jährige konnte sich anschließend selbst aus dem Wrack befreien und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Busfahrer als auch der Fahrer des VW Golf wurden bei der Aktion nicht verletzt.

Die Landesstraße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund 20 Minuten voll gesperrt werden.