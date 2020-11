2 min

Unsichtbarer Freund: In Laufdorf lebt jetzt ein Kobold

Für die Kinder in Laufdorf ist es in all dem Corona-Wahnsinn eine gelungene Ablenkung: Das Wesen "Zwackel" hat dort seit März ein Häuschen im Baum bezogen. Aber wer ist Zwackel?

Von Anna-Lena Fischer