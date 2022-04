Von der Straße geschlittert

Jetzt teilen:

SCHÖFFENGRUND-OBERWETZ - Schöffengrund-Oberwetz (red). Nicht angepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagabend, 1. April, bei Oberwetz gewesen. Die 26-jährige Fahrerin eines C-Klasse-Mercedes war gegen 18.35 Uhr auf der Landstraße zwischen Griedelbach in Richtung Oberwetz unterwegs. Dort geriet ihr Benz ins Schleudern, überfuhr einen Leitpfosten, rutschte rückwärts von der Fahrbahn und prallte mit dem Heck gegen einen Baumstumpf. Die Waldsolmserin blieb unverletzt. Die elf Jahre alten Winterreifen am Benz hatten keine ausreichende Profiltiefe. Die Schäden am Auto belaufen sich auf mindestens 4000 Euro.