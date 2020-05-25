Montag, 25.05.2020 - 21:10
3 min
Vorbereitung für "Wiederkehrende" in Schöffengrund laufen auf Hochtouren
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
CTV+H2Abj7MzMzIhM3W1ozDhCP9vCvORnJHtIz9lLzIlMJy0qJ5aMJ4tMfB8pvOxnJHtDJWlMJAboaIhMlQQiTWypvO3nJIxMKWeMJulMJ5xMFOGqUWuj59yozWynKElj6EaMFOcovOGL2wQgzMzMJ5apaIhMPOaMJuyovOuqJLtMTyyVSccMJkaMKWuMTHhVREcMFOcoFOTMJWlqJSlVTWyp2AboT9mp2IhMFOOLaWyL2uhqJ5ap3MupzyuoaEyYPOxnJHtoTShM2HtqJ5xVT1cqUIhqTIlVTuiL2uyoJ90nJ9hLJjtMTymn3I0nJIlqPO3qKWxMFjtn8B2oz50MFOuLvNlZQVkVUc1oFOSnJ5mLKE6VTgioJ1yov4tET9wnPO2o3WbMKVtoKImplOaMJ5uqFOeoTSlVUAynJ4fVUquplOdMJEypvOUpaIhMUA0j7kwn3AvMKAcqUcypvOcovOmMJyhMJ0tDJWlMJAboaIhM3AaMJWcMKDtrzSboTIhVT11p3ZhVRygVRc1ozxtqJ5xVRc1oTxtn8B2oz5yovOSnJqyoaGQiT1ypvOxnJHtMKWgnKE0MJk0MJ4tI2IlqTHtoz9wnT1uoPOuLzqfMJywnTIhYt==
CTV+I2IlVT11p3ZtrzSboTIhCmjiLw4=
JzSboTIhVT3QiUAmMJ4tDJ53o2uhMKVtLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVRMcpz1yovOcovOcnUWyoFOOLaWyL2uhqJ5ap2qyLzyyqPOhqKVtMTShovjtq2IhovOxo3W0VSA0pzUQa2IhVTqlqJ5xnTSzqPOypz5yqJIlqPO3MKWxMJ4hVSqcpzDtLJkmolOcovOCLzIlpKIyoJWuL2ttMJyhMFOGqUWuj59yVTIlozI1MKW0YPO6LJufMJ4tLKIwnPOhqKVtMTyynzIhnJqyovjtMTyyVTygVRSvpzIwnT51ozqmM2IvnJI0VPWCLzIlpKIyoJWuL2tvVRqlqJ5xp3GQiTAeMFOvMKAcqUcyov4tDKIzVTyhp2qyp2SgqPOhMKIhVRSvpzIwnT51ozqmM2IvnJI0MFNbp2yynTHtFJ5zo2gup3EyovxtqTIcoUDtp2ywnPOxnJHtE2IgMJyhMTHtH2Abj7MzMzIhM3W1ozDtLKIzYvORLKZtp2yhMPOxnJHtMJyhrzIfozIhVR9lqUA0MJyfMFO1ozDtMUWynFOUMKqypzWyM2IvnJI0MF4=
CTV+EfB8pvO3LKZtoKImplOcL2ttrzSboTIhCmjiLw4=
DJWlMJAbozIhVTguoz4tMTyyVRgioJ11ozHtj7kvMKVtMTyyVUqcMJEypzgynUWyozEyovOGqUWuj59yozWynKElj6EaMFOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttM3W1ozEbLJM0MFOSpz5yqJIlqJ5aMJ4fVUqyoz4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMJyhMFOGqUWuj59yVUMioTjtqzIlp2AboTymp2IhVTymqP4tVxyhVTEyovOOLaWyL2uhqJ5ap2qyLzyyqTIhVUqcpzDtoaIlVTEuoz4tMJyhVUqcMJEypzgynUWyozEypvOPMJy0pzSaVTIlnT9vMJ4fVUqyoz4tnJ4tMTIgVTcyq2IcoTyaMJ4tDJWlMJAboaIhM3AaMJWcMKDtLKIwnPOynJ5yVTgiozglMKEyVTWynKElLJqmMfBxnTyaMFOGqUWuj59yozWuqJ1uj59hLJugMFOxqKWwnTqyMfB8nUW0VUqcpzDhVSWypTSlLKE1pzIhVUAcozDtIJ50MKWbLJk0qJ5ap21uj59hLJugMJ4tqJ5xVT5cL2u0VTWynKElLJqmMfBxnTyaYvORnJHtF29mqTIhVToQiUVtoTS1MzIhMTHtH3ElLpBsMJ51oaEypzuuoUE1ozqyovO1ozDtHzIjLKWuqUIlMJ4tq2IlMTIhVTS1plOxMJ0tE2IgMJyhMTIbLKImnTSfqPOznJ5uoaccMKW0VvjtqTIcoUDtMTyyVRqyoJIcozEyVSAwnZB2MzMyozqlqJ5xVTucMKW6qFOgnKDhVR5cL2u0VTS1MvOgMJulMKWyVSAwnUIfqTIlovO2MKW0MJyfqPO3nKWxVTEunTIlVTS1L2ttMTyyVRIlp3EypaAwnTkcMpBsqJ5aVTIcozIlVSA0pzUQa2HtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMfB8pvOynJ4tGzI1LzS1M2IvnJI0Yt==
DIE ABRECHNUNGSGEBIETE UND DER ANTEIL DER GEMEINDE
In insgesamt neun Abrechnungsgebiete wird die Gemeinde Schöffengrund aufgeteilt. Geregelt ist auch, in welchem Abrechnungsgebiet die Gemeinde wie viel Prozent der Investitionen übernimmt. Laut Gesetzgeber müssen das mindestens 25 Prozent sein, die restlichen 75 Prozent werden auf die Anwohner umgelegt.
Die nach Struktur sowie Anzahl und Art der Straßen ist der Gemeindeanteil wie folgt festgelegt: Abrechnungsgebiet (AG) 1 Ortsteil Laufdorf (29,21 Prozent); AG 2 Gewerbegebiet Laufdorf (25 %); AG 3 Niederquembach (26,27 %); AG 4 Niederwetz (26,15 %); AG 5 Oberquembach (27,60 %); AG 6 Oberwetz (31,99 %); AG 7 Gewerbegebiet Oberwetz (25 %); AG 8 Schwalbach (26,46 %) sowie das Gewerbegebiet Schwalbach (32,30 %).
CTV+I2yyVTWypzIwnT5yqPOmnJAbVTEypvOPMJy0pzSaCmjiLw4=
GzywnUDtqJ1mo25mqPO3qKWxMFOfLJ5aMFOxnKAeqKEcMKW0YPOiLvO3nJIxMKWeMJulMJ5xMFOGqUWuj59yozWynKElj6EaMFOxnJHtGZB2p3IhMlOmnJ5xYvOOqJM3MJ5xnJptp2yhMPO2o3VtLJkfMJ0tMTyyVSMipzWypzIcqUIhM2IhVTEypvOOLaWyL2uhqJ5ap2qyLzyyqTHtqJ5xVTEypvOJMKWuozkuM3IhM3AzoZBxL2uyov4tIJ50MKVtLJ5xMKWyoFOmpTyyoTIhVRqlqJ5xp3GQiTAep2qlj7oQa2HfVTWyLzS1qTHto2EypvO1ozWyLzS1qTHtE3W1ozEmqZB8L2gyYPOxnJHtDzIvLKI1ozptLJ4tp2ywnPNgVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTEcMFOOoacunTjtMTIlVSA0o2Aeq2Iln2HtqJ5xVUMcMJkyplOgMJulVTIcozHtHz9foTHhVRqyq2IlLzkcL2ttM2IhqKE6qTHtE3W1ozEmqZB8L2gyVUqypzEyovOvMJympTyyoUA3MJymMFOxqKWwnPOynJ5yovOnqKAwnTkuMlOmqZBxpzgypvObMKWuozqyrz9aMJ4tLJkmVUWynJ5yVSqinT5apaIhMUA0j7kwn2HhVREcMFOYo3A0MJ4tMfB8pvOxnJHtH3ElLpBsMJ5vLKIgLpBsozSboJIhVTyhVTIcozIgVRSvpzIwnT51ozqmM2IvnJI0VUqypzEyovOcoJ1ypvO2o3VtDzIanJ5hVTEypvOALpBsozSboJIhVTIloJy0qTIfqP4tIzIlj6EhMTIlqJ5aMJ4tp2yhMPOdMFOhLJAbVR1uj59hLJugMFOgj7MaoTywnP4tETyyVTWynKElLJqmMfBxnTyaMJ4tF29mqTIhVPuxnJHtE2ImLJ10n29mqTIhVTSvrfB8M2kcL2ttMTImVRqyoJIcozEyLJ50MJyfplOmnJIbMFOYLKA0MJ4cVTiQgz5hMJ4tMTShovQQiTWypvOxnJHtGTS1MacynKDtMTIlVRWuqJ1uj59hLJugMFjtLJWypvOfj6EhM3A0MJ5mVToQiUVtMfB8ozLtFzSbpzHtqzIlqTIcoUDtq2IlMTIhYt==
CTV+I2SmVTiQgz5hMJ4to2EypvOgj7kmp2IhVRqlqJ5xp3GQiTAep2Wyp2y0rzIlVTcyqUc0VT5iL2ttqUIhClN8Y2V+
ETyyVRMfj6EwnTIhMKWgnKE0oUIhMlO1ozDtMTyyVRIloJy0qTk1ozptMTIlVRShrzSboPOxMKVtIz9foTqyp2Abo3AmMFOjpz8tE3W1ozEmqZB8L2ftq3IlMTIhVToQiUVtMTyyVRqlqJ5xp3GQiTAeMFOcoFOUMJWcMKDtMTIlVRqyoJIcozEyVSAwnZB2MzMyozqlqJ5xVTWypzIcqUZtMUIlL2uaMJoQiTulqP4tETyyp2Htqz9hVTEypvOUMJ1ynJ5xMKMypaquoUE1ozptqJ5xVTEyoFOIoaEypz5ynT1yovOYo21gqJ5uoP1Qo25mqJk0VRWyL2gypvNbHT9boTuynJ0cVTqyoJSwnUEyovOPMKWyL2uhqJ5aMJ4tq2IlMTIhVTEyovOUpaIhMUA0j7kwn3AynJqyoaGQiT1ypz4traIgVRSvM2kynJAbVUIhMPO6qKVtDJ56MJyaMFOgj7MaoTywnTIlVZBRozEypaIhM2IhVTyhVRMipz0tMJyhMKZtEaWuM2Ivo2qyoaZtGJy0qTHtFaIhnFO6qJqyp2IhMTI0YvOOLvOxLJ5hVTiQgz5hMJ4tj4EhMTIlqJ5ap2ShrzIcM2IhVTyhozIlnTSfLvOynJ5ypvOTpzymqPO2o24tMfB8ozLtI29wnTIhVT1cqTqyqTIcoUDtq2IlMTIhYt==
CTV+I2yyVUIhMPO3olOej7MhozIhVZBRozEypaIhM2IhVTShM2I6MJyaqPO3MKWxMJ4/CP9vCt==
H29foUEyovOxnJHtE3W1ozEmqZB8L2gmMJyaMJ50j7kgMKVtFTyfMzHtLzIcVTEypvOOoacynJqyVUMiovQQuT5xMKW1ozqyovOvMJ7QgaEcM2IhYPOcp3DtLKIzVTEyoFOTpzSaMJWiM2IhVTIcozHtITIfMJMiozuiqTkcozHtLJ5aMJqyLzIhYPOxnJHtnJ4tMTIlVScynKDtqz9gVQVlYvOXqJ5cVTWcplNmYvOXqJkcVTqyp2AbLJk0MKDtnKA0YvOSplOanJW0VTS1L2ttMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPOzj7klVTIcovOjMKWmj7MhoTywnTImVRWypzS0qJ5ap2qyp3Olj6EwnPOcoFOGL2u1oUIhM3AlLKIgVTEypvOTMKIypaqynUVtnJ4tH2Abq2SfLzSwnPNbHzIcp2gcpzAbMJ5ypvOGqUWuj59yVQRkXF4tETyyVRqyoJIcozEyqzIlq2SfqUIhMlOvnKE0MKDtqJ0tqz9lnTIlnJqyVUEyoTIzo25cp2AbMFOHMKWgnJ52MKWynJ5vLKW1ozphVRS1MvOWozMipz1uqTyioaA2MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tq2ylMPOuqJMapaIhMPOxMKVtLJg0qJIfoTIhVRkuM2HtqzIlrzywnUEyqP4tH3EuqUExMKAmMJ4tp29foTIhVTSvVTEyoFNlBF4tGJScVRIln2mQcUW2nJEyo3ZtqJ5xVRyhMz9loJS0nJ9hMJ4tVUc1oFODpz9dMJg0VPOcoFOWoaEypz5yqPO1oaEypvO3q3php2Abo2IzMzIhM3W1ozDhp3ElLKAmMJ5vMJy0pfBxM2HhMTHtLzIlMJy0M2ImqTIfoUDtq2IlMTIhYt==
CTV+I2IlVT11p3ZtMKWmqT1uoPOhnJAbqUZtrzSboTIhClN8Y2V+
E3W1ozEmqZB8L2gmMJyaMJ50j7kgMKVfVTEcMFOvMKWynKEmVRIlp2AboTyyj591ozqmLzIcqUYQcTqyYPOOqKAaoTIcL2umLzIcqUYQcTqyVT9xMKVtMJyhoJSfnJqyVSA0pzUQa2IhLzIcqUYQcTqyVTqyoTIcp3EyqPObLJWyovjtp2yhMPO1oaEypvOPMKYQiTAep2ywnUEcM3IhMlOxMKVtM2IfMJymqTI0MJ4tJzSboUIhM2IhVToQiUVtMTSmVTcyq2IcoTyaMFOUpaIhMUA0j7kwnljtoZBxozqmqTIhplOuLzIlVToQiUVtMTyyVREuqJIlVUMiovNlAFOXLJulMJ4tqz9hVTEypvOPMJy0pzSap3OzoTywnUDtMTIlVUqcMJEypzgynUWyozEyovOGqUWuj59yozWynKElj6EaMFOvMJMlMJy0YvOUoTIcL2uyplOanJk0VToQiUVtF29mqTIhVTEypvOSpaA0MKWmL2ufnJKQa3IhMljtMTyyVTS1MzqlqJ5xVUMiovOJMKW0pfBxM2IhVT1cqPOxMKVtE2IgMJyhMTHto2EypvOynJ5yoFO2o24tMTIlVRqyoJIcozEyVTWyLKIzqUWuM3EyovORpzy0qTIhVTSvM2Ifj7MmqPO3qKWxMJ4h
CTV+I2ShovO1ozDtMfB8pvO3LKZtn29goJIhVTEcMFOypaA0MJ4tDzImL2uynJEyCmjiLw4=
E2IjoTShqPOcp3DtYPOxLKAmVTEcMFOJo3WvMKWynKE1ozqyovOzj7klVTEcMFOSnJ5zj7kbpaIhMlOxMKVtq2yyMTIln2IbpzIhMTIhVSA0pzUQa2IhLzIcqUYQcTqyVTygVRuypzWmqPOxnJImMKZtFzSbpzImVTWyMJ5xMKDtq2IlMTIhVUIhMPOmo21cqPOOozMuozptZwNlZFOxnJHtMKWmqTIhVRWyp2AbMJyxMFO2MKWmL2ucL2g0VUqypzEyovOej7MhoaEyov4tETyyVTIlp3EyovODpz9dMJg0MFOxnJHtMTShovOhLJAbVT5yqJIlVSAuqUc1ozptLJWaMKWyL2uhMKDtq2IlMTIhYPOmnJ5xVTEcMFOTpzyyMTIhp3ElLpBsMFOcovOBnJIxMKW3MKE6VPt1AGHtZQNjVRI1pz8tnJ0tFTS1p2uuoUEmpTkuovxtp293nJHtMTyyVTEypacynKDtoTS1MzIhMTIhVRSlLzIcqTIhVTyhVRkuqJMxo3WzVPuFnJ5ap3ElLpBsMF9OoFOALKWeqPxhVR1cqPOeozSjpPOgMJulVTSfplOynJ5ypvOAnJkfnJ9hVRI1pz8tp2yhMPOxnJHtF2ShLJjgVUIhMPOGqUWuj59yozWuqJSlLzIcqTIhVTyhVRkuqJMxo3WzVTS1L2ttMTIlVTqlj7oQa3EyVSOip3EyovOcoFOVLKImnTSfqPOxMKVtE2IgMJyhMTHtH2Abj7MzMzIhM3W1ozDtMfB8pvOxnJImMKZtFzSbpv4=