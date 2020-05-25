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Montag, 25.05.2020 - 21:10
3 min

Vorbereitung für "Wiederkehrende" in Schöffengrund laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die Abrechnung über wiederkehrende Straßenbeiträge in Schöffengrund gehen auf die Zielgerade. Auch wenn die ersten Kostenbescheide wohl erst 2021 gestellt werden, wird derzeit ermittelt, welchen Anteil jeder Grundstücksbesitzer zahlen muss.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Längst ist die Friedenstraße in Niederwetz keine Baustelle mehr, aber sie war der entscheidende Auslöser für die Diskussion, wie in Schöffengrund künftig Straßenbeiträge abgerechnet werden sollen. Jetzt werden die errechneten Daten nochmal mit den Grundstücksbesitzern abgeglichen. Archivfoto: Christian Keller

Längst ist die Friedenstraße in Niederwetz keine Baustelle mehr, aber sie war der entscheidende Auslöser für die Diskussion, wie in Schöffengrund künftig Straßenbeiträge abgerechnet werden sollen. Jetzt werden die errechneten Daten nochmal mit den Grundstücksbesitzern abgeglichen. Archivfoto: Christian Keller

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DIE ABRECHNUNGSGEBIETE UND DER ANTEIL DER GEMEINDE

In insgesamt neun Abrechnungsgebiete wird die Gemeinde Schöffengrund aufgeteilt. Geregelt ist auch, in welchem Abrechnungsgebiet die Gemeinde wie viel Prozent der Investitionen übernimmt. Laut Gesetzgeber müssen das mindestens 25 Prozent sein, die restlichen 75 Prozent werden auf die Anwohner umgelegt.

Die nach Struktur sowie Anzahl und Art der Straßen ist der Gemeindeanteil wie folgt festgelegt: Abrechnungsgebiet (AG) 1 Ortsteil Laufdorf (29,21 Prozent); AG 2 Gewerbegebiet Laufdorf (25 %); AG 3 Niederquembach (26,27 %); AG 4 Niederwetz (26,15 %); AG 5 Oberquembach (27,60 %); AG 6 Oberwetz (31,99 %); AG 7 Gewerbegebiet Oberwetz (25 %); AG 8 Schwalbach (26,46 %) sowie das Gewerbegebiet Schwalbach (32,30 %).

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Schöffengrund Ort Hessen Lahn-dill-kreis Schöffengrund
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