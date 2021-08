Wanderung durchs "Keltenland"

Kurz bevor es nach einiger Zeit wieder in den Wald geht und der Lahnwanderweg geradeaus in Richtung Solms-Oberndorf führt, biegt unsere Tour nach links ab. Foto: Jenny Berns

Am Kirchturm ist die Evangelische Kirche in Bonbaden schon von Weitem zu erkennen. Foto. Jenny Berns

Vorbei an kleinen Weihern, vorbei an einer Scheune und durch den Wald geht es in Richtung Schwalbach. Kommt man an dieser Stelle aus dem Wald und sieht das längliche grüne Gebäude hinter einem Querweg stehen, dann kann man entscheiden, ob man nach links (Abkürzungen) oder rechts gehen will. Foto: Jenny Berns