Wider Hass und Sündenbock-Denken

Foto/Archivfoto: VRM/Harald Tittel/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Das Thema Flüchtlinge ist ein sehr emotional beladenes Thema. Die neuen Probleme bei der Unterbringung der Menschen im Lahn-Dill-Kreis dürften diese Emotionen verstärken. Die Betroffenheit vor Ort nimmt zu, wenn Hallen und Gemeinschaftshäuser plötzlich dicht sind, weil sie als Unterkünfte genutzt werden. Emotionen sollten aber nicht blind machen. Ohnehin sind die geflüchteten Menschen die falschen Adressaten von Wut und Hass. Die meisten Flüchtlinge sind Opfer von Kriegen, wie in der Ukraine. Es sind Menschen, die zum Spielball von Machtpolitik geworden sind auf ihren Fluchtrouten über den Balkan; Grenzöffnungen und -schließungen, um diese Menschen loszuwerden und um sie gezielt in andere Länder zu steuern. Die Folgen werden plötzlich ganz konkret im Lahn-Dill-Kreis sichtbar. Kommunalpolitik badet internationale Politik aus.Verursacher von Flucht sind Personen wie der russische Diktator Wladimir Putin. Er ist verantwortlich für Krieg, für Tod, für Leiden, für Flucht und in letzter Konsequenz auch für Probleme, die sich daraus beispielsweise in Deutschland und so auch im Lahn-Dill-Kreis ergeben - und das ganz bewusst, weil er so demokratische und humane Gesellschaften wie unsere destabilisieren will. Ein perfides und widerliches Machtspiel.Es ist eine Schande, wenn nun Menschen in Deutschland auf die Straße gehen, sich ausgerechnet mit diesem Schlächter solidarisieren und Flüchtlinge zu Sündenböcken machen. Es ist auch eine Schande, wenn diese Geflüchteten als "Sozialtouristen" betitelt werden. Sie sind Leidtragende. Und ganz grundsätzlich: Sie sind Menschen, sie haben eine Menschenwürde. Den geflüchteten Menschen gebührt Solidarität. Das schließt nicht aus, dass man sachlich Probleme benennt. Aber es schließt Hass, Ablehnung und plattes Sündenbock-Denken aus.Viele suchen die Lösung im Nationalismus - Parole: "Wir zuerst". Das ist eine Problemverlagerung und keine Lösung. Nationalismus ist Ursache für mehr Kriege, für mehr Leid und mehr Flüchtlinge.