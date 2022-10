Wie ist es um den Schöffengrunder Haushalt bestellt?

Jetzt teilen:

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund. Wie ist es um die Finanzen der Gemeinde Schöffengrund bestellt, mit welchen Ausgaben rechnet die Kommune für 2023 und in welche Projekte will sie investieren? Um diese Fragen wird es in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag, 20. Oktober, gehen. Laut Tagesordnung stellt Bürgermeister Michael Peller (parteilos) dann den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 vor. Ebenfalls eingebracht wird der Wirtschaftsplan 2023 für die Sozial- und Pflegestation Schöffengrund, ein Eigenbetrieb der Gemeinde.

Neben Haushaltsangelegenheiten wird es in mehreren Punkten der Sitzung um Bebauungspläne gehen. So sollen der Flächennutzungsplan für das Gebiet "Am Scheidt" angepasst und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Im genannten Bereich soll ein Neubaugebiet entstehen. Eine Teiländerung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet Schwalbach ist ebenfalls geplant. Hierfür liegen mittlerweile die öffentlichen Stellungnahmen vor. Des Weiteren geht es um einen Satzungsbeschluss für das Gelände "Am Apotheker" in Niederwetz. Auch dort soll der Bebauungsplan geändert werden, die öffentlichen Stellungnahmen sind nach Offenlegung eingegangen.

Zwei Anträge gibt es dann noch zu den Themen Umwelt und Klima. Die Grünen wollen, dass die Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen reduziert wird. Die FWG möchte, dass der Gemeindevorstand prüft, ob für Schöffengrund eine Sammelbestellung von Mini-Solaranlagen, beispielsweise für Balkone, möglich wäre. Gleichzeitig sollen auch Fördermöglichkeiten für das Projekt ausgelotet werden.