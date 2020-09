350 Oberbieler unterschrieben für Verbleib der Sparkassen-Filiale

Sparkassen-Vorstand Norbert Spory nimmt die 350 Unterschriften von Udo Moch entgegen. Foto: Lothar Rühl

Solms-Oberbiel/Wetzlar. 350 Unterschriften für den Erhalt der Sparkassen-Filiale im Solmser Stadtteil Oberbiel haben Birgit und Udo Moch sowie Erhard Hofmann an den Vorstand der Sparkasse Wetzlar übergeben.

Dabei erneuerten sie ihre Forderung, die Filiale in Oberbiel solle erhalten bleiben, am besten mit der Möglichkeit zur persönlichen Beratung. "Ist dies nicht möglich, soll es an gleicher Stelle wenigstens ein SB-Center mit Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Bankterminal für Überweisungen geben", so Udo Moch. Die Sparkassen-Vorstände Norbert Spory und Stefan Rink betonten, dass ihnen die Schließung nicht leicht falle. Sein Institut stehe unter einem enormen Kostendruck, so Spory. Angesichts der Niedrigzinspolitik müsse die Sparkasse derzeit für Einlagen ihrer Kunden noch Geld aufwenden. Es gehe nicht darum, noch mehr zu verdienen, sondern durch Filialschließungen und Personalabbau die Sparkasse zu erhalten. Mit den Möglichkeiten des Online-Bankings, dem Abheben an der Supermarktkasse und der neuen Filiale in Burgsolms sei für die Stadt Solms ein zukunftsfähiges Modell gewählt worden.

Auch die Stadtverordneten in Solms haben sich mit dem Thema beschäftigt und einen Geldautomaten im Gewerbegebiet Mittelbiel gefordert. Hierzu würden noch Gespräche mit der Stadt Solms ausstehen, so Spory.