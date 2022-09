60-Jährige fällt in Oberbiel auf Betrug herein

4000 Euro überweist eine Frau in Oberbiel an Unbekannte, die vorgegaukelt hatten, ihre Tochter sei in Not. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

SOLMS-OBERBIEL - Mit mehreren Betrugsmaschen via Telefon und Messenger hatten es die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei in der vergangenen Woche zu tun. Während viele Angerufene die Betrugsmaschen kannten und die Gespräche beendeten, waren Betrüger in Oberbiel erfolgreich. Eine 60-Jährige hat laut Polizei am Samstag, 10. September, rund 4000 Euro auf ein fremdes Konto überwiesen, nachdem ihre angebliche Tochter sie per WhatsApp um die Überweisungen aufgrund einer vorgetäuschten Notlage gebeten hatte. In einem späteren Telefonat mit der echten Tochter flog der Betrug schließlich auf.

Die Polizei rät, unbekannte Nummern nicht sofort zu speichern, sondern zu prüfen, ob es sich tatsächlich um die neue Nummer eines Kindes oder Verwandten handelt. Dazu sollte nicht die Chatfunktion, sondern ein Anruf genutzt werden. Die Polizei rät weiter: "Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben." Zudem sollte die Polizei eingeschaltet werden.