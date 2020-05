Abschied vom "Zechenhaus" an der Grube Fortuna

Es geht wieder los auf und rund um die Grube Fortuna in Oberbiel: Nachdem das Besucherbergwerk aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt in die Saison starten konnte, finden nun ab Juni wieder Führungen und auch Veranstaltungen statt. Allerdings in eingeschränktem Rahmen.

Los geht es am Pfingstmontag mit einer Fahrzeugschau des Feld-und Grubenbahnmuseums FortunaVon 10 bis 17 Uhr werden einzelne Loks und Spezialfahrzeuge vorgeführt - von der 100 Jahre alten Dampflok bis zu den neueren Feldbahn-Lokomotiven. Das Museum kann in dieser Zeit besichtigt werden.

Aufgrund der geltenden Corona-Regeln findet jedoch kein Fahrbetrieb statt, sodass nur das Museum besichtigt werden kann. Eine Ausgabe von Speisen und Getränken wird es ebenfalls nicht geben.

Die Besucher sind angehalten, sich an die Abstandsregeln zu halten auch müssen sie einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Auch das Besucherbergwerk öffnet wieder, allerdings mit Einschränkungen. Ab dem Pfingstmontag können Spezial-Führungen mit maximal acht Personen stattfinden. Drei Themen-Touren stehen zur Auswahl. Die Führungen müssen vorab gebucht werden und die Teilnehmer müssen auch hier einen Mund-Nase-Schutz mitbringen.

Am 1., 6., 14., 20. und 27. Juni wird es jeweils eine der Themen-Touren mit Voranmeldung geben. Buchen können Interessenten sie über die Homepage des Vereins Geowelt Fortuna auf www.grube-fortuna.de/terminplaner. Eine generelle Öffnung des Bergwerkmuseums ist derzeit hingegen noch nicht möglich.