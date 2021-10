Alte Apfelsorten kennenlernen

Kinder dürfen beim Kelterfest in Albshausen an der Saftpresse helfen. Foto: Siegbert Bender

SOLMS-ALBSHAUSEN - "Die Apfelernte war in diesem Jahr eigentlich durchschnittlich. Allerdings war sie regional sehr unterschiedlich", sagte Peter Blaas von den "Grenzgängern" Albshausen beim Kelterfest. Was wohl am jeweiligen Standort und an der Apfelsorte gelegen hat.

Dafür, dass das diesjährige Kelterfest an der Karl-Theiß-Halle coronakonform ausschließlich im Freien überhaupt stattfinden konnte, hatten die Veranstalter alle Auflagen erfüllt. Ab 9 Uhr war "Marthas mobile Mosterei" pausenlos im Einsatz. Abgefüllt wurde der Saft aus mitgebrachten Äpfeln in 5-Liter-Gebinden im Bag-in-Box-Verfahren.

Bei einer Ausstellung alter Apfelsorten konnte man auch Sorten wie den "Eckbepler" finden, auch "Wetzlarer Hartapfel" genannt.

Immer beliebter wird das Rahmenprogramm beim Kelterfest. Bei der Oldtimer-Ausstellung sorgten historische Fahrzeuge, wie mehrere Mercedes 170, für Aufsehen. Bei den Traktoren hatte Thilo Petrovsky seinen Lanz-Bulldog "John Deere-Lanz D1206" Baujahr 1960 aufgefahren. Kinder konnten sich am Wetzlarer Spielmobil die Zeit vertreiben, oder sie durften beim Saft pressen mithelfen.