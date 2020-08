Am Kindergarten "Li-La-Launeburg" in Oberbiel steht jetzt ein Container

So sieht einer der Container aus, die am Freitag auf Lastwagen in Oberbiel angeliefert wurden: Kita-Leiterin Sandra Langmann und Bürgermeister Frank Inderthal freuen sich über mehr Platz für die Kindergartenkinder. Foto: Verena Napiontek

Solms-Oberbiel. Erst vor fünf Jahren hat der Kindergarten "Li-La-Launeburg" in Oberbiel einen Anbau erhalten. Doch nun fehlt schon wieder Platz. Hintergrund: Mit dem Bezug der Häuser im Neubaugebiet in Oberbiel kamen mehr kleine Kinder in den Solmser Stadtteil. Deshalb wird demnächst mit dem Bau eines zweiten Anbaus begonnen. Doch für die Zeit bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes - vermutlich in einem Jahr - ist eine kreative Lösung gefragt. Am Freitag wurden so nun drei Container angeliefert.

Die beiden größeren wurden zu einem fertigen Gruppenraum zusammengesetzt. Fenster, Türen, Heizung, Lampen, Steckdosen - alles ist vorhanden. Der kleinere Container beinhaltet den angrenzenden Sanitärraum inklusive Toilette, Waschbecken und Wickeltisch.

Am Samstag bereits konnten die Erzieherinnen um Sandra Langmann den Container kindgerecht einrichten. Am heutigen Montag wird er vom Lahn-Dill-Kreis auf Sicherheit und Funktionalität geprüft. Und dann können die Kleinen den rund 30 Quadratmeter großen Container auch schon in Beschlag nehmen.

Der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) verweist darauf, dass die Kindertagesstätte über einen großen Außenbereich verfügt. "Doch mit dem zweiten Anbau, der sich symmetrisch anfügt, ist der Platz jetzt wirklich ausgereizt", sagt er. Die "Li-La-Launeburg", die zuvor vier Gruppen beherbergte, hat seit 1. August eine weitere Gruppe dazubekommen. Diese ist jetzt erst einmal im Turnraum untergekommen. Zum Turnen gehen die rund 110 Kindergartenkinder dafür nun in die Turnhalle der Grundschule in der Nachbarschaft.

Die Leiterin der Kindertagesstätte, Sandra Langmann, freut sich den Container, als sogenannten Differenzierungsraum nutzen zu können. Dort sollen dann zum Beispiel Sprachförderung und Vorschularbeit stattfinden.

Und wie kommen die Kinder bei Wind und Wetter aus dem Kindergartengebäude in den Container? "Kein Problem", lacht Sandra Langmann. "Die Jungen und Mädchen ziehen dann einfach ihre Gummistiefel an und für den Aufenthalt im Container haben wir extra dicke Socken angeschafft."