Asphaltarbeiten in Solms

SOLMS - In der nächsten und übernächsten Woche kommt es zunächst in Albshausen und dann in Oberndorf zu einigen Verkehrsbehinderungen. Hintergrund: Die großen Solmser Straßenbauprojekte Laubacher Weg und Wolfsgasse werden zum Abschluss gebracht. Seit dem vergangenen Jahr waren die beiden Straßen grundhaft saniert worden.

Die Asphalt-Deckschicht im Laubacher Weg wird vom kommenden Dienstag, 6. April, bis zum 8. April hergestellt. Die Sperrung erfolgt in zwei Phasen. In der ersten Phase am 6. und 7. April kommt es zu einer Sperrung im Kreuzungsbereich Braunfelser Straße/Laubacher Weg. Die Umleitung und Zufahrt führt über "Unter den Eichen". In der zweiten Phase am 7. und 8. April wird schließlich der Laubacher Weg selbst gesperrt.

In Oberndorf wird die Asphalt-Deckschicht in der Wolfsgasse und dem Weidfelsweg dann vom 13. bis zum 16. April hergestellt, wodurch es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Auch hier erfolgt die Sperrung in einzelnen Abschnitten: Am 13. April ist die Wolfsgasse dran und am 14. April der Weidfeldsweg. Am 15. und 16. April werden dann Einmündungen und Angleichungen angegangen.