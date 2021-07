Autofahrer prügeln sich in Oberbiel

Nach einem Überholmanöver kommt es in Oberbiel am Freitag zum Streit zwischen zwei Autofahrern. Symbolbild Polizei

SOLMS-OBERBIEL - Am Freitagabend kam es zwischen zwei Autofahrern im Alter von 26 und 45 Jahren zu einer Auseinandersetzung. Gegen 19.55 Uhr waren die aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Fahrer nach Angaben der Polizei auf der Oberbieler Straße von Leun nach Mittelbiel unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bremste einer der Fahrer aufgrund des Überholmanövers des anderen offenbar stark mit seinem Fahrzeug ab und hielt an, um ihn zur Rede zu stellen. Im Verlauf des Streites kam es zu Tritten und Schlägen, bei denen die Männer Verletzungen erlitten. Der 26-Jährige informierte die Polizei. Bei der Überprüfung des 45-Jährigen bemerkte die Streife Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest zeigte 0,84 Promille an. Wer den Vorfall beobachtet hat, kann sich unter Telefon 0 64 41-91 80 an die Polizei wenden.