B 49 am Mittwoch kurzzeitig zu

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-OBERBIEL - Um an der Anschlussstelle Oberbiel an der B 49 die Baustellenverkehrsführung für die zeitweilige Abfahrt anzupassen, wird am Mittwoch, 30. Juni, von 19 bis etwa 21 Uhr, eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße in Richtung Limburg zwischen den Anschlussstellen Solms-Oberbiel und Solms erforderlich. Der Verkehr in Richtung Limburg wird während dieser Sperrung ab der Anschlussstelle Oberbiel durch Oberbiel zur Anschlussstelle Solms umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Wetzlar ist davon nicht betroffen.