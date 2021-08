B 49 Mittwoch abend gesperrt

Die Baustelle der B 49 an der Anschlusstelle Oberbiel wird verlegt. Deswegen ist die Bundesstraße am Mittwochabend gesperrt. Archivfoto: Verena Napiontek

SOLMS - Im Zuge der Arbeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 49 bei Solms-Oberbiel wird in dieser Woche die Baustellenverkehrsführung an der Anschlussstelle Oberbiel auf die nächste Bauphase angepasst. Hierzu wird am heutigen Mittwochabend, 1. September, im Zeitraum von 20 Uhr bis etwa 22 Uhr, eine kurzzeitige Sperrung der B 49 in Fahrtrichtung Limburg zwischen den Anschlussstellen Solms-Oberbiel und Solms erforderlich. Der Verkehr in Richtung Limburg wird während dieser Zeit ab der Anschlussstelle Oberbiel durch Oberbiel zur Anschlussstelle Solms umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar ist davon nicht betroffen.

Nach diesem Umbau kann der Verkehr die B 49 wieder in beide Fahrtrichtungen befahren und auch der abfahrende Verkehr - aus Richtung Wetzlar kommend - kann weiterhin durch das Baufeld die Anschlussstelle Oberbiel erreichen.