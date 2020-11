B 49: Sperrung an zwei Wochenenden zwischen Solms und Oberbiel

Die B 49 wird bei Solms an den kommenden beiden Wochenenden wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Foto: Pascal Reeber

SOLMS-OBERBIEL - Auf der B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Solms-Oberbiel werden in der zweiten Novemberhälfte Schadstellen auf der Fahrbahn beseitigt. Hierfür werden zwei Wochenendsperrungen auf diesem Streckenabschnitt erforderlich - jeweils ein Sperrwochenende pro Fahrtrichtung.

Zunächst wird an der Fahrbahn in Richtung Gießen/Wetzlar gearbeitet. Hierfür muss die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Wetzlar-Dalheim von Samstagmorgen, 21. November, gegen 5 Uhr, bis Sonntagabend, 22. November, gegen 22 Uhr, voll gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Gießen wird in dieser Zeit von der Anschlussstelle Solms über die L 3283, K 828 und L 3451 über Albshausen, Steindorf und Wetzlar umgeleitet und kann an der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim wieder auf die B 49 auffahren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg kann währenddessen die B 49 weiter befahren.

Am darauffolgenden Wochenende wird an der anderen Fahrbahnhälfte gearbeitet. Von Samstagmorgen, 28. November, gegen 5 Uhr, bis Sonntagabend, 29. November, gegen 22 Uhr, muss daher die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Solms-Oberbiel und Solms in Fahrtrichtung Limburg voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit a b der Anschlussstelle Solms-Oberbiel über die L 3020 durch Oberbiel umgeleitet und kann an der Anschlussstelle Solms wieder auf die B 49 auffahren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen kann die B 49 weiter befahren.