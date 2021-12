B 49 wird bei Solms gesperrt

Jetzt teilen:

SOLMS - Die Bundesstraße 49 muss bei Solms von Donnerstagabend (2. Dezember) bis Freitagmorgen kurzfristig voll gesperrt werden. Dies erfolgt laut Hessen Mobil zur Reparatur der Schutzwände. So ist die Straße zwischen den Anschlussstellen Solms-Niederbiel und Oberbiel von Donnerstag ab 20:00 Uhr bis Freitagmorgen gegen 5 Uhr nicht befahrbar. Die Umleitung in Fahrtrichtung Wetzlar erfolgt über Albshausen. Die Fahrtrichtung Limburg wird über Oberbiel umgeleitet.

Von der Sperrung der B49 in Fahrtrichtung Gießen ist nur die Buslinie 120/125 betroffen (drei Fahrten: Donnerstag, 20:24 Uhr ab Beilstein und 21:36 Uhr ab Holzhausen sowie Freitag, 3:56 Uhr ab Weilburg). Die Busse fahren über die Bedarfsumleitung (U1 Albshausen) nach Wetzlar. Die Haltestellen Wetzlar "Am Trauar" und "Neustadt (Ring)" können in Fahrtrichtung Wetzlar nicht bedient werden. Die Fahrten der Linie 185 (Wetzlar-Niederbiel-Braunfels) liegen außerhalb der Sperrzeit.

Von der Sperrung der Fahrtrichtung Limburg ist der Linienverkehr der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil ebenfalls nicht betroffen.