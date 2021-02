B 49 wird bei Solms wieder gesperrt

Bei Oberbiel wird die B 490 an den kommenden beiden Wochenenden gesperrt. Archivfoto: Malte Glotz

SOLMS - Am kommenden Wochenende wird auf der Bundesstraße 49 bei Solms-Oberbiel ein Fahrbahnschaden beseitigt. Von Freitagabend (26. Februar) ab etwa 20 Uhr bis Sonntagmittag (28. Februar) ab etwa 14 Uhr muss daher die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Oberbiel in Fahrtrichtung Gießen gesperrt werden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen wird in dieser Zeit ab der Anschlussstelle Solms über Albshausen, Steindorf und Wetzlar umgeleitet (beschildert über die bestehende Bedarfsumleitung "U1"). An der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim können die Fahrzeuge dann wieder auf die B 49 auffahren.

Ebenfalls an diesem letzten Februarwochenende finden an der B 49 zudem vorbereitende Gehölzarbeiten im Zuge des vierstreifigen Ausbaus der Bundesstraße bei Oberbiel statt. Hierfür muss die B 49 auch in Fahrtrichtung Limburg zwischen den Anschlussstellen Oberbiel und Solms von Freitagabend ab etwa 20 Uhr bis Sonntagabend gegen 20 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Limburg durch Oberbiel zur Anschlussstelle Solms umgeleitet.

Am ersten Märzwochenende stehen dann weitere vorbereitende Gehölzarbeiten an. Diese Arbeiten sind eng mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt, wie Hessen Mobil mitteilt. Während dieser Arbeiten muss die B 49 in Fahrtrichtung Limburg dann ein weiteres Mal zwischen den Anschlussstellen Oberbiel und Solms von Samstagmorgen (6. März) ab 5 Uhr bis Sonntagabend (7. März) gegen 20 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg wird auch in diesem Zeitraum wieder durch Oberbiel zur Anschlussstelle Solms umgeleitet.

Für den Verkehr in Fahrtrichtung Gießen ist die B 49 am ersten Märzwochenende allerdings nutzbar.