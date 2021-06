B49-Anschlussstelle Oberbiel bleibt offen

Da bei der Einrichtung der Verkehrsführung am vergangenen Wochenende die Baustellenverkehrsführung für die zweite Bauphase noch nicht vollständig aufgebaut werden konnte, wird in der Nacht von Donnerstag, 17. Juni, 20 Uhr auf Freitag, 18. Juni, 2 Uhr, nochmals eine kurzzeitige Sperrung auf der B 49 in Fahrtrichtung Limburg zwischen den Anschlussstellen Solms-Oberbiel und Solms erforderlich. Der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg wird während dieser Nachtsperrung über die offene Abfahrt an der Anschlussstelle Oberbiel abgeleitet und durch Oberbiel zur Anschlussstelle Solms umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar ist davon nicht betroffen.