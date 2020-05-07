Donnerstag,
07.05.2020 - 09:54
2 min
Bauarbeiter statt Badegäste
Wann im Schwimmbad "Solmser Land" wieder geschwommen werden kann, ist noch nicht klar. Klar ist aber: Das Bad wird schön. Das lassen die Bauarbeiten schon jetzt erahnen.
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