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Sonntag, 02.08.2020 - 14:00
2 min

Bei allerbestem Freibadwetter ist am späten Freitagnachmittag in Solms Richtfest am Schwimmbad gefeiert worden. Und wer den Rohbau betritt, bekommt schon eine ganz gute Vorstellung davon, wie hier alles später einmal aussehen wird.

Schwimmbad "Solmser Land" feiert Richtfest

Von Verena Napiontek
Sie freuen sich über den Neubau: v.l. Dagmar Schmidt, Dieter Hagner, Hans-Jürgen Irmer, Frank Inderthal, Pascal Sahm, Hubertus Göttler, Jörg Leidecker und Klaus Engelhardt. Foto: Verena Napiontek

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Solms
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