Betrunken und ohne Führerschein erwischt

Solms (red). Mit Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne die erforderliche Fahrererlaubnis endete für einen 48-Jährigen eine Verkehrskontrolle bei Solms. Wetzlarer Polizisten überprüften den Mercedes-Fahrer am Dienstagabend, nachdem Zeugen ihn gemeldet hatten. Die Ordnungshüter stoppten den Vita des in Wetzlar lebenden Mannes in Höhe eines Schnellrestaurants. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 2,25 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach der Blutentnahme auf der Wetzlarer Polizeistation durfte er die Wache wieder verlassen.