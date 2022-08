Brücke bei Burgsolms ist nicht mehr halbseitig gesperrt

Schaden behoben: Nach der Reparatur der Dehnungsfuge hat Hessen Mobil die Brücke über die Lahn bei Burgsolms wieder für den Verkehr freigegeben. Zuletzt hatte die halbseitige Sperrung dort für lange Staus gesorgt. Archivfoto: Verena Napiontek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-BURGSOLMS - Sie war für viele Autofahrer ein nervendes Hindernis, nun ist sie weg: Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil hat die halbseitige Sperrung der Straße zwischen Burgsolms und der B 49-Anschlussstelle Solms aufgehoben.

Lesen Sie auch: Der Kampf für Wetzlarer Influencer Sammy Baker geht weiter

Seit Montag war die Landesstraße L 3283 auf der Brücke über die Lahn bei Burgsolms auf einem kurzen Stück halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelte zwar den Verkehr, aber aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens dort kam es zu teils sehr langen Staus.

Verknüpfte Artikel

Grund für die Sperrung war ein Schaden an einer Übergangskonstruktion. So nennt man Dehnungsfugen in der Fahrbahn, die das temperaturbedingte Ausdehnen und Zusammenziehen einer Brücke ausgleichen. Da die schadhafte Stelle nicht mehr sicher überfahren werden konnte, hatte die Behörde sie gesperrt.

Der Schaden ist inzwischen repariert, die Brücke der L 3283 über die Lahn wieder frei befahrbar.

Die roten Markierungen zeigen die aktuellen Baustellen an, die orangen die noch in diesem Jahr geplanten, die blauen abgeschlossene Baustellen. Klicken Sie auf die Markierungen, um mehr über die jeweilige Baustelle zu erfahren oder um zu unserer Vorberichterstattung zu gelangen.