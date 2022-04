Burgsolms begrüßt Flüchtlinge

Ehrenamtliche der AG Flüchtlingshilfe sorgen für das Begegnungscafé für Menschen aus der Ukraine im Garten hinter dem evangelischen Gemeindehaus in Burgsolms. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

SOLMS-BURGSOLMS/WETZLAR-NIEDERGIRMES/SCHÖFFENGRUND-LAUFDORF - Solms-Burgsolms/Wetzlar-Niedergirmes/Schöffengrund-Laufdorf (bkl). Vor Kurzem sind sie hier angekommen: Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Für die kirchlichen und kommunalen Gemeinden in der Region ein Grund, nicht nur für die Unterbringung und Verpflegung zu sorgen, sondern auch dafür, dass Geflüchtete und Helfer sich in lockerer und wertschätzender Weise begegnen können. Die Willkommenscafés, in vielen Gemeinden schon 2015 eingerichtet, leben wieder auf.

So in Burgsolms, wo das erste Begegnungscafé mit mehr als 30 geflüchteten Menschen aus der Ukraine im Garten hinter dem evangelischen Gemeindehaus stattfand. Federführend waren dabei Karin und Peter Friedrich. In Solms gibt es eine "AG Flüchtlingshilfe", bestehend aus Vertretern der katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden, von Stadt und Vereinen sowie vielen zusätzlichen Helfern. Sie haben das erste Café für die Neuangekommenen organisiert, sich vorgestellt und kamen mit den Ukrainern ins Gespräch. Hilfreich waren dabei zwei junge Frauen, die übersetzen konnten. Die Kinder hatten Platz zum Spielen auf der großen Wiese.

"Dies ist die Auftaktveranstaltung", sagte Pfarrer Michael Perko. In unregelmäßigen Abständen solle es weitere Begegnungscafés geben. Auch Ausflüge, gemeinsame Abende und eine Hausaufgabenhilfe seien angedacht, so der evangelische Geistliche.

Auch in Niedergirmes gibt es wieder ein Begegnungscafé für Geflüchtete, organisiert von einem Team der Kirchengemeinde. Treffpunkt ist jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr in der Christuskirche (Kirchstraße 9). Für Kinder steht ein Spielzimmer zur Verfügung.

Hilfe beim

Deutschlernen

"Wir bieten Hilfe beim Deutschlernen an", so Pfarrerin Ellen Wehrenbrecht. "Wir freuen uns auch über Menschen, die in unserem Team mitarbeiten möchten und über solche, die ukrainisch oder russisch sprechen können" (Kontakt unter Telefon 0 64 41-4 45 08 79).

Ebenfalls ist in Laufdorf ein regelmäßig stattfindendes Willkommenscafé geplant. Start ist Montag, 11. April, im evangelischen Gemeindehaus. Weitere Informationen gibt Gemeindepädagogin Angela Kurschat, unter Telefon 0 64 41-21 12 30, E-Mail: nauborn-laufdorf@ekir.de.